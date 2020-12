Test voděodolnosti: přežil iPhone 12 koupel v hloubce 20 metrů?

Všechny čtyři nové iPhony z řady 12 se chlubí odolností proti polití nebo pocákání. Certifikace IP68, kterou tato zařízení mají, ale znamená mnohem více. Redaktoři portálu CNET se rozhodli, že sami otestují, kolik toho iPhone 12 vydrží.

Ve spolupráci s Mission Robotics iPhone připoutali k malé ponorce a potopili se s ním do hlubin amerického jezera Tahoe. Test rozdělili na dvě části. V té první ponořili telefon do hloubky 6 metrů na dobu 30 minut. V další části ještě přitvrdili a iPhone se podíval do hlubin 20 metrů po dobu 40 minut. Teplota vody v jezeře se pohybovala okolo 10 °C.

iPhone 12 extreme water test

Po prvním ponoru telefon vytáhli a lehce vysušili. Kupodivu téměř vše fungovalo, jak mělo. Nebyl poznat žádný rozdíl na chování displeje, foťáků ani tlačítek na bocích telefonu. Jedinou rozeznatelnou změnou byl mírně ztlumený mikrofon. Není zřejmé, jestli by se mikrofon po usušení vrátil do normálu, protože redaktoři ihned přistoupili k dalšímu testu.

Druhý ponor byl do mnohem větší hloubky. Nyní se telefon podíval až do 20 metrů pod vodou, což už je poměrně extrémní. Kupodivu i po tomto testu iPhone fungoval. Jedinou změnou oproti normálu byl opět mírně přitlumený mikrofon.

Po druhém ponoru byl telefon vypnut a usušen. Redaktoři jej nechali 72 hodin vypnutý a po těchto třech dnech se jej pokusili oživit. Zjistili, že ačkoliv byl celý telefon dokonale suchý, objektivy fotoaparátů se zamlžily. Po zapnutí telefon vyvolal výzvu ke spuštění diagnostiky. Po připojení k MacBooku se podařilo ho resetovat, ale stále se zobrazovala výzva ke spuštění diagnostiky.

Není zřejmé, k jakému poškození došlo, ale iPhone patrně nějakou chybu zaznamenal. Otázkou je, zdali dovnitř vnikla voda nebo to způsobily rychlé přechody mezi zimou a teplem při testování. Každopádně tento telefon vydržel opravdu hodně. V žádném případě však test nezkoušejte se svým iPhonem. Apple důrazně doporučuje telefon záměrně nenamáčet a neplavat s ním.