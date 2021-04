Test Toyota Proace Verso Nomad Wanderer (2021): autostanování

Poslední rok s našimi životy pořádně zamával. Možnost ubytovat se v hotelu: žádná. Člověk dnes musí žít jako nomád. Takže proč si k tomu nepořídit i vhodné auto. Toyota Proace Verso Nomad Wanderer.

Známý základ

Na trhu obytných vozů existují obvykle dvě možnosti pořízení – koupě už hotového vozu přímo z výroby. To je třeba známý Volkswagen California. Vše je pečlivě vyrobeno už z fabriky, dotaženo, promyšleno… jenže si to také pořádně zaplatíte. Základní California stojí 1 a čtvrt milionu korun, pokud zde chcete lepší výbavu, nevejdete se do 2 milionů.

Druhou možností je koupit základní dodávku a nechat si domontovat vestavbu. To je přesně tento případ. Cenový rozdíl je propastný. Nejdelší Toyotu Proace Verso pořídíte za cenu 653 000 Kč. Vestavba (popíšeme později) Visu Sitka Original M pak vyjde na 77 900 Kč. Jde sice o více kompromisní řešení, ale cenový rozdíl je nezanedbatelný.

5,3 m délky

Toyotu Proace si můžete koupit ve dvou délkách. 495,9 cm a 530,9 cm. V obytném voze potřebujete hodně místa, proto je jako základ použita právě verze označovaná jako L2. Naše verze byla prakticky v plné výbavě. Jako motor posloužil naftový dvoulitr s výkonem 180 koní a osmistupňová automatická převodovka. Ve výbavě nechyběl adaptivní tempomat, vyhřívání sedadel, automatická klimatizace, ale třeba také head-up displej.

I přes větší rozměry se s Proace jezdí skvěle. Výhled vpřed je výtečný, jízda je prakticky jako s osobním vozem. Ani couvání nebude nikomu činit potíže, nechybí samozřejmě čidla a parkovací kamera, která s manipulací hodně pomáhá. Jediné s čím budete bojovat je velikost parkovacích míst. 5,3 metru je vážně hodně a zkrátka budete trčet. Pro představu: Proace je o 44 cm delší než Škoda Superb.

Pro rodinu akorát

Klíčová na přespání ve voze je samozřejmě postel. Byť auto odveze 6 cestujících (3 první a 3 ve druhé řadě), komfortně se vyspí jen 2 dospělí a 2 menší děti. Ve více lidech byste se už nejspíš nepříjemně mačkali. Postel v maximální možné míře využívá šířku vozu a jejímu provedení není co vytknout.

Je chytře složena ze 7 menších matrací, které maximálně obestaví zavazadlový prostor. Postel je na robustní kovové konstrukci, která při jízdě vůbec nijak nevrže a neobtěžuje. Rošty jsou pak laminátové a můžete s nimi předvádět různé kejkle.

Rošty se různě zvedají, lze z nich udělat stoleček (boční strany postele se pak promění v sedadla) a samozřejmě je pod nimi úložný prostor. Co je ale asi nejdůležitější, tak celou konstrukci lze během krátké chvíle demontovat. Výrobce slibuje 10 minut, ale to budete muset být zruční a přesně vědět, kam sáhnout.

Kuchyňka ano, sprcha ne

Když se řekne obytný vůz, obvykle si představíte zcela nezávislý život, bez potřeby vnější podpory. To tenhle Nomad neumí. Především proto, že v autě chybí sprcha a sociálka. Ideální je tak zaparkovat někde v kempu, kde je zázemí k dispozici. Co naopak nechybí, je jednoduchá kuchyňka, kanystry na vodu a další příslušenství. Uvařit oběd tak nebude problém.

Co všechno si pak pořídíte, to už je na vás. Jako příslušenství je k dispozici i praktická markýza a stoleček se židličkami, které kempování značně zpříjemní.

Nohy v teple

Testování probíhalo ještě v zimě, kdy se teploty pohybovaly kolem 0 stupňů Celsia. Není pak na přespání v autě zima? Naštěstí ne. Vůz je vybaven nezávislým topením. To lze aktivovat i dálkovým ovladačem. Takže pokud se v noci vzbudíte a nohy vás zebou, stačí stisknout tlačítko a do 5 minut je v autě opravdu velký hic. Nevýhodou je, že nezávislé topení lze aktivovat jen jednou. Mezi dvěma aktivacemi je třeba znovu nastartovat, což by v krutých mrazech mohlo být docela nepříjemné. Na druhou stranu auto slušně izoluje, pokud máte spacák, nebude spaní ani v nízkých teplotách problém.

Model Toyota Proace Verso Nomad Wanderer Základní cena 653 000 Kč za vůz bez přestavby Výkon 133 kW / 180 koní Zdvihový objem 1997 ccm Palivo nafta Počet válců 4 Pohon pohon předních kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 10,1 Maximální rychlost (km/h) 185 Spotřeba paliva na 100 km 7,0 – 7,7 l (kombinovaná) Zavazadlový prostor až 4554 litrů Délka 5309 mm Šířka 1920 mm Výška 1910 mm Rozvor nápravy 3275 mm Hmotnost 1780 kg Objem palivové nádrže 69 litru

Super cena

Pokud hledáte auto do kempu, které po zbytek roku může sloužit jako samostatní dodávka, neuděláte chybu. Chybějící sprchu, lednici nebo záchod můžete omluvit vzhledem k ceně. Naše testované auto sice vyšlo dráž, ale především díky luxusní výbavě. Pokud byste takto vybavili jiný obytňák, budete na ceně o milion vyšší. A komfortní přespání nabídne bez kompromisů. Velkým plusem je také velmi nadstandardní záruka 5 let nebo 1 000 000 (ano, jeden milion) kilometrů.