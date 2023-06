Test Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D (2023): lesa pán

Legendární Landcruiser je tu s námi již od roku 1951

Otestovali jsme perfektně vybavenou verzi Executive

V našich krajích se prodává pouze v dieselové variantě

Pokud byste neviděli náhledovou fotku dnešního testu, možná byste dost bádali, jakou že to přesně Toyotu si budu brát na paškál. Pod ikonickým názvem Land Cruiser se totiž podle čísla může schovávat jak tradiční oldschoolový offroad jako dělaný na safari, tak luxusní sedmimístné SUV pro americký trh. K testu je dnes připravena verze 150, kterou na některých trzích marketéři prodávají pod aliasem Prado.

Když už jsem Land Cruiser nazval na začátku ikonickým, bude potřeba můj názor trošku osvětlit. V roce 1951 vyjel první Land Cruiser čistě pro japonské státní složky, nikdo nejspíš netušil, že se stane postupem času tak oblíbeným více než 180 zemích kde se prodává. V roce 2019 překonaly celkové prodeje 10 milionů kusů a dnes se jich celosvětově prodá přes 400 tisíc ročně. Dost historie a pojďme se vrátit do naší kotliny, kde na “Lanďáka” narazíte jen výjimečně.

Vzhled: sako a holinky

Je vědecky dokázáno, že když máte člověka rádi, připadá vám více atraktivní. Mám tak trošku podezření, že stejně je to i s Land Cruiserem. Masivní lemy blatníků, poctivé nášlapy na které se nemusíte bát dupnout a obří rozměry mi po čas celého testu imponovali. Po focení, jsem se ale nemohl zbavit dojmu, že auto na fotkách vypadá hůř. Místo klišé, že auto vypadá v reálu mnohem lépe než na fotkách bych se tentokrát spíš uchýlil k faktu, že Land Cruiser není krasavec a nikdy nebyl. Přesto jeho charisma krásu bohatě vynahradí.

V testované výbavě Executive zvenku dostanete prvky v černém chromu a pár detailů, které opticky auto omladily. Sami si udělejte názor na zadní světla, která vypadají jako byste zapnuli B&W filtr. Kola o 19palcích autu perfektně sedí a nechávají ještě dostatečné místo pro pneumatiky s rozumným profilem. Jinak je to pořád velmi podobné auto jakým bylo v roce 2009, kdy řada 150 vznikla. V roce 2017 pak přišel facelift, který dodal nutné bezpečnostní prvky a novou přední masku s modernějšími světly.

Interiér: this is sparta!

Kdo by nevěděl oč v Land Cruiseru běží, bude uvnitř nejspíš zděšen. Vždyť to tu vypadá jak v roce 2000! Velká plastová tlačítka na každou funkci už dneska jen tak v nějakém autu neuvidíte. Jenže zákazníci si kupují Land Cruiser na tak dlouho, že tady ta velká tlačítka dvakrát přijdou do módy a zase z ní vyjdou. Navíc můžete použít argument, že ty tlačítka jsou takhle velká, aby šly dobře ovládat v pracovních rukavicích.

Ale teď vážně, uvnitř opravdu nečekejte víc, než by německá konkurence neuměla v roce 1995. Sedí se ale pořádně vysoko a na vyšplhání do sedla vám asistuje masivní madlo na A-sloupku. Skoro až retro volant s kouskem dřeva je sice cestou do minulosti ale aspoň se na něj vejdou všechny důležité ovladače, mimochodem je elektricky ovladatelný. Sedadla jsou dimenzována pro statného amerického farmáře a výbava Executive dodává veškerou možnou výbavu.

Nechybí vyhřívaná a odvětrávaná sedadla s pamětí, adaptivní tempomat dokonce ani chladnička, kam se vejdou 4 plechovky. I rozmazlený redaktor zvyklý na to nejnovější po pár dnech najede na pohodovu notu interiéru a přestane vnímat všechny ty plastové ozdoby kolem něj. I na delších trasách člověk najde za volantem pohodlnou pozici a s ryzím offroadem se nemusí bát vyjet na dálnici.

Dostatek výbavy jde ruku v ruce s dostatkem prostoru, toho je opravdu hodně vpředu, vzadu i v kufru. Vedle naší pětimístné varianty lze připlatit i za sedmero sedadel, pak ale se ale pochopitelně zmenší 640litrový kufr. Ani druhá řada sedadel nelze sklopit do roviny, pokud se chystáte stěhovat, musí sedadla úplně ven.

Technika a jízda: cesta na konec světa

Nastartování doprovází traktorové pobafání, které napoví vznětového pracanta. Čtyřválec má objem 2.8 litru a dokáže generovat 150 kW a velmi slušných 500 Nm. Šestistupňový automat zdatně výkon předává na silnici, budiž mu důkazem zrychlení pod 10 vteřin a maximálka omezená na 175 km/h. Srdce závodníka sice asi nezaplesá, na 2 280 kilogramů těžký offroad jsou to ale super hodnoty. Ještě nesmím opomenout v dnešním světě nevídané je tlačítko na regeneraci DPF filtru. Ten si sice vše hlídá sám, můžete jej ale na dálnici vyčistit i na povel.

Jakmile se ale motor zahřeje, už o sobě nedává tolik vědět. Jízdu pozitivně ovlivnil vzduchový podvozek. Svižnější jízda neznamená tolik náklonu (především v režimu Sport), jak jsem si představoval a i když autu nevoní, občas se někam dá trochu pospíchat. Máte k dispozici režim Eco, Comfort a Sport. Doporučuji jezdit jen na Comfort, kdy auto řadí v příjemném pásmu otáček. Šestistupňová převodovka si ve srovnání s konkurencí možná dá občas trošku na čas, ale aspoň víte, že tu s vámi bude do skonání věků.

Do terénu pak jde auto pěkně zvednout a určitě se nemusíte obávat nějaké větve, která se vám otře o podvozek. Základem auta je klasický žebřinový rám a podvozek sice pro přední nápravu využívá nezávislé zavěšení, ale vzadu si musíte vystačit s klasickou tuhou nápravou. I když se auto na silnici nechová vůbec špatně, až v terénu máte pocit že je konečně doma. Výbava Executive přidává k uzávěrce mezinápravového diferenciálu také uzávěrku zadního diferenciálu. Torsen vzadu má i bez uzávěrky omezenou svornost a měl by vám tedy pomoci i při rychlejší jízdě. Z auta má člověk takový pocit jistoty, že by mu nepřišlo divné jet 80 po poli.

Parametry Toyota Land Cruiser Motorizace 2.8 D-4D Maximální výkon 204 koní Poháněná náprava přední i zadní Spotřeba 7,2 l / 100 km Světlomety LED Pohon diesel Převodovka šestistupňová, automatická Akcelerace 0–100 km/h 9,9 s Maximální rychlost 175 km/h Délka 4 840 mm Šířka 1 885 mm Výška 1 845 mm Rozvor 2 790 mm Základní cena 1 575 000 Kč Základní cena testované motorizace 2 000 000 Kč

Vedle uzávěrek máte k dispozici systém MTS (Multi-Terrain Select), který by měl pomoci přizpůsobením trakce v konkrétním terénu. Tempomat do terénu neboli Crawl Control udržuje nastavenou rychlost a přibrzďuje jednotlivě kola, abyste omylem moc nezadupli brzdu nebo plyn a auto se zbytečně nezahrabalo nebo naopak nesjelo z kopce.

Hodnocení

Jestli jste rozmazlený měšťák, který jede dvakrát do roka na chatu, tak určitě zůstaňte u svého BMW X5. Pokud si ale jednou chcete koupit auto, které tu s vámi bude na věky, všude projede a má kolem sebe neskutečnou auru tak vám nemusím nic radit, protože už šetříte. Kdo Land Cruiser zná, tak ho má prostě rád a bylo to znát i z reakcí například v kempu, kde jsme se po dobu testování také na den zastavili. Reakce jsou mnohem pozitivnější než na klasické namyšlené SUV a každý se s vámi hned chce o autu dát do řeči.

Pokud jste v míru s historickým interiérem a infotainmentem a nevadí vám spotřeba kolem deseti litrů, jde o neotřelou volbu. Jen prosím prosím, vezměte ho aspoň jednou týdně do lesa tahat dřevo, pejska také nenecháte celý den doma. Třeba se vám jednou také protáhne výlet jako Emilovi a Elianě Smidt, kteří v Land Cruiseru projeli více než 180 zemí a ujeli přes 800 tisíc kilometrů.

Toyota Land Cruiser 9.1 Vzhled a zpracování interiéru 9.6/10

















Technologická výbava 8.5/10

















Jízdní vlastnosti 9.1/10

















Spotřeba 9.0/10

















Klady komfortní podvozek

schopnosti v terénu

robustní koncepce

spotřeba

bohatá výbava Zápory rozlišení kamery

zpracování interiéru