Test služby BeRider: sdílené elektrické skútry, které dávají smysl

Nemusíte se blížit ke třetím kulatinám v životě a ani v Praze nemusíte bydlet. Za posledních pár let stačilo Prahu jen občas navštívit a zjistili jste, že různé kolo-moto-auto-sharingové služby v hlavním městě rostou jako houby po dešti. A to nemyslím jen společnosti, jako je Car4way, AnyTime, GreenGo, ale také re.volt nebo třeba koloběžky Lime, ke kterým mám stejný vztah jako fanoušci fotbalové Sparty k rumunskému fotbalistovi se jménem Nicolae Stanciu.

Carsharingové společnosti jsou příjemnou alternativou, což se ukázalo i v době nouzového stavu. Ne každý má vlastní automobil a v případě nouze si ho raději lidé půjčí. Podobný pohled mám také na Car4way, kdy jeden víkend si půjčíte něco pohodlného, a v případě, že se potřebujete stěhovat, sáhnete po dodávce. Co mi na trhu tak trochu chybělo, byla společnost, která by nabízela nějakou alternativu ke čtyřem kolům, ale aby nešlo pouze o koloběžky.

Postupem času pár takových společností v ulicích Prahy můžete najít, ať už jde o Blinkee, re.volt nebo BeRider, který jsem si osobně oblíbil nejvíce. Za touto službou stojí Škoda Auto DigiLab, která, jak už název napovídá, spadá pod křídla „škodovky“.

Od DigiLabu můžete znát také aplikaci Citymove, která v rámci Prahy kombinuje různé způsoby dopravy a asi nikoho nepřekvapí, že do ní jsou integrovány i BeRider skútry. Dalším počinem je služba HoppyGo, která dovoluje půjčovat automobily přímo od jejich majitelů.

Jezdí přes 60 km/h a uveze i dva lidi

Oproti konkurenci se mi BeRider zalíbil hned z několika důvodů. Tak například cestování ve dvou není takový problém, maximální rychlost je až 66 km/h. Pokud ale na BeRider skútru pojedete ve dvou nebo do většího kopce, počítejte s maximální rychlostí kolem 35 km/h.

Rozhodně potěší, že za odemknutí skútru nic neplatím. I první minuta je zdarma; ta by vám měla vystačit k tomu, abyste si nasadili helmu. První minutu zdarma nabízí i Blinkee. Tahle služba má oproti BeRideru pohodlnější sedadlo, což oceníte, pokud budete jezdit delší cesty. Naopak u re.voltu je jednou z největších nevýhod fakt, že za odemknutí si společnost účtuje pětadvacet korun, a překážkou pro někoho může být maximální rychlost 45 km/h.

Jestli často sdílené skútry využíváte i na větších silničních tazích, tak právě maximální rychlost je důležitým aspektem. Na takové magistrále není nic příjemného, když se nedostanete ani na padesátku a kolem vás auta jezdí i o 30 km/h více. Příjemné to není ani pro vás, ale ještě o něco horší to je pro okolní vozidla. A že čeští řidiči zrovna nepatří k těm nejklidnějším.

Skútr je vybaven předním LED světlometem a kotoučovými brzdami vpředu i vzadu. Reálný dojezd na jedno nabití je až 70 kilometrů. Aktuální zbývající kilometry vidíte přímo v mobilní aplikaci a také na displeji skútru. V odkládacím prostoru najdete dvě helmy, lékárničku a doklady. Helmy jsou oproti konkurenci pohodlnější, a především mají největší plexisklo.

Prostor v zavazadelníku můžete samozřejmě využít i pro vaše věci. Taková menší taška s nákupem se vám tam bez problému vejde a využít lze i praktického háčku na tašku. Zajímavostí je, že každý skútr má až 60 senzorů, díky kterým má BeRider přehled, zda zákazník vrátil například bezpečnostní helmu, či nikoli.

V kufru rovněž najdete bezpečnostní vestu a jednorázové hygienické síťky na hlavu, nicméně čas od času se může stát, že v některém ze skútrů budou chybět.

Bez mobilní aplikace by to nešlo

Důležitým faktorem je také aplikace. Jak už jsem zmiňoval, DigiLab stojí například za Citymove, takže v případě BeRideru šlo o zúročení nabytých zkušeností. Vše je kompletně v češtině, a pokud si půjdete skútr půjčit poprvé, nemusíte hledat, jak vše funguje, ale stačí využít tutoriály. Jak Blinkee, tak BeRider umožňují rezervaci. V případě druhé jmenované společnosti až patnáct minut dopředu.

Je jedno, jestli v kapse nosíte telefon s Androidem nebo se systémem iOS. Aplikace je k dispozici na obě platformy. Registrace je jednoduchá a jediné, co potřebujete, je nahrát řidičský a občanský průkaz, ale také kreditní kartu, ze které se vám následně budou strhávat peníze.

Prostředí aplikace je rozděleno do čtyř záložek. První z nich je mapa, kde vidíte mapu Prahy a rozmístění jednotlivých skútrů. Po kliknutí na skútr si ho můžete rezervovat. Druhou stránkou jsou vaše jízdy. Na třetí najdete výhodnější balíčky, a to v rozmezí sto až tisíc minut. A poslední stránka je váš profil, kde si můžete nastavit váš účet, podívat se na průvodce, jak BeRider používat, ale také odpovědi na nejvíce kladené otázky.

Čím by se lidé z DigiLabu mohli inspirovat u konkurence, je maximální cena za jeden den. Ta je v případě využívání skútru od Blinkee nastavená na 500 Kč, zatímco u BeRideru si můžete aktivovat jeden z několika balíčků. Nejvýhodnější cenu nabízí balíček tisíc minut, kdy vás jedna minuta vyjde na 2,90 Kč. Po registraci navíc získáte 15 minut zdarma na první jízdu.

Dobrá dostupnost a adekvátní ceny

Subjektivně mi jízda na zeleném skútru přijde daleko pohodlnější než v případě konkurence od Blinkee. Na ulicích je také snadnější najít právě zelené elektrické skútry. BeRider ale před pár měsíci zmenšil zóny, kde si skútr můžete vypůjčit. Někteří uživatelé mimo tyto zóny byly zaskočeni, ale díky tomuto kroku je mnohem snazší najít v zóně volný skútr. BeRider se navíc jízdy mimo zóny snaží zpřístupnit nízkým poplatkem za parkování – pouze 0,58 Kč/min.

Cena je v případě re.voltu, BeRideru a Blinkee velmi podobná, zatímco re.volt se kvůli poměrně vysokému poplatku za odemknutí při kratších cestách příliš nevyplatí.

Cena Nejnižší cena Cena během pauzy BeRider 5 Kč/min 2,90 Kč/min (balíček za 2 900 Kč) 1 Kč/min Blinkee 5 Kč/min 2,50 Kč/min (balíček za 2 500 Kč) 1 Kč/min re.volt 5 Kč/min 3,33 Kč/min (balíček za 600 Kč) 0,90 Kč/min

Za Blinkee zaplatíte pět korun za každou minutu a pauza vás vyjde na jednu korunu/minutu. Re.volt nabízí stejnou podmínky, jen pauza je o deset haléřů levnější. BeRider pak nabízí stejné podmínky jako Blinkee. Tedy pět korun za minutu provozu a korunu za jednu minutu pauzy.

Jak vidíte, ceny si jsou velmi podobné a ve finále půjde právě o váš pocit z jednotlivých dopravních prostředků, dostupnost, ale také to, jak se vám líbí jednotlivé aplikace.

Ideální společník nejen do ucpaných měst

A jak vlastně skútr funguje? Sednete a jedete, nic nemusíte řešit. Manipulování s ním je snadné, jen musíte počítat s nějakou tou hmotností skútru. Jednostopová vozidla mají obrovskou výhodu především v kolonách, kdy vždycky najdete nějakou tu uličku, kterou se můžete dostat dále.

Po rovině je dynamika dostatečná, do většího kopce už má elektromotor trochu problém, ale pokud nejedete dva, tak je to stále v pohodě. Teprve při jízdě ve dvou lidech do kopce je znát, že skútru trochu dochází dech. Rozjezd je pomalejší, ale rychlost po chvíli opět bezpečně přesáhne 50 km/h. Po rovině není potřeba mít z nedostatečného výkonu obavy.

Byl jsem překvapený, jak je vše rychlé. Zarezervujete si skútr, nasadíte helmu a vyrazíte. S následným parkováním samozřejmě nemáte problém, přeci jen parkovat někde auto nebo elektrickou motorku je neporovnatelné, co se prostorové náročnosti týká. Na kostkách není jízda tak pohodlná (chvála bohu že BeRider skútry mají větší kola), ale to není ani pokud jedete v autě.

Mohl bych kritizovat, že na displej není kvůli sluníčku moc dobře vidět, nebo že zpracování skútru by mohlo být lepší, ale to není tak úplně namístě. Příjemným bonusem je držák na mobilní telefon, díky kterému můžete mít zapnutou navigaci. Bohužel se ale tento prvek často stává terčem vandalů a u některých skútrů může chybět.

BeRider je sdílená služba, která musí být použitelná a hlavně cenově dostupná. Pro rychlé cestování po Praze se jedná o velmi zajímavou alternativu. Dle mého názoru daleko lepší variantu než různé elektrické koloběžky, které se pak válejí různě na chodnících. To je odvrácená strana dnešní doby. To naštěstí není případ BeRideru ani jeho konkurence.

Srovnání konkurenčních služeb

Blinkee

Klady (+) Zápory (-) Max. denní cena za jízdu 500Kč Některé části stránek a aplikace jsou v polštině První minuta každé jízdy je zdarma (na nasazení helmy) Platba v polských Złoty, namísto Kč Velké a pohodlné sedadlo Skútr je těžký a hůře se s ním manipuluje Velmi citlivý plyn, cuká při pomalé jízdě Krátké hledí na helmě (více fouká do obličeje) Skútr reaguje na plyn i na stojanu, což může být pro začátečníky nebezpečné

re.volt

Klady (+) Zápory (-) Věrnostní program (vratka 10 % z ceny jízdy) Menší počet skútrů ve flotile Cesta zpět za 50 % ceny Max. rychlost 45 km/h Více druhů elektrických vozítek v jedné aplikaci (malá auta, koloběžky, motorky, skútry) Skútry a motorky jsou malé, ve dvou může být problém 10 minut rezervace zdarma Nepříliš vyladěná mobilní aplikace Max. denní cena za jízdu 325 Kč Minimální cena jízdy 45 Kč Cena za odemknutí 25 Kč Podpora pouze v pracovní dny (od 9 do 17 hod)

„Rychlejší, než auto“

Elektrické koloběžky se dost často válejí na chodníku, překážejí a není ani složité je najít polámané v odpadkových koších. Ne, to rozhodně není služba, které fandím, a je jedno, ať už jde o společnost Lime či koloběžky jiných firem. Ostatně taková jízda na koloběžce po kostkách v centru Prahy je něčím, co si milerád nechám ujít.

Na druhou stranu, ono se jedná o problém hlavně v Praze, respektive v Česku. V jiných městech a zemích jsou problémy s koloběžkami už často vyřešené – například v Berlíně má každá koloběžka vlastní SPZ a dá se podle toho „pokutovat“. V San Franciscu musí být koloběžky přivázané ještě samostatným zámkem k pevnému objektu (zábradlí, značka, stojan…).

Naopak služba jako BeRider mi smysl dává. Elektrické skútry se parkují na ulicích, takže nikomu nepřekážejí. Nezabírají tolik prostoru, mají rozumný dojezd a pro rychlé cestování je to minimálně zajímavá alternativa. Manažera z banky asi těžko přesvědčíte, aby podobné služby využíval, ale mladší generace či různí influenceři jsou pro ně cílovou skupinou jako dělanou.

Na Vinohradech si za pár korun půjčíte skútr a za několik minut už můžete sedět ve Stromovce s partou kamarádů. Úspora času je jednou z největších výhod, kterou díky elektrickým skútrům můžeme získat. S autem vám stejný úsek klidně může trvat o desítky minut déle a to ještě musíte mít štěstí na mírný provoz. Parkovat však můžete i v dalších částech Prahy, ať už jde o Malou Stranu, Karlín, Libeň, Břevnov, Nusle, ale také v Dejvicích. Bylo by skvělé, kdyby se BeRider postupně rozšířil i do dalších větších měst.

Možností, k čemu sdílenou dopravu (nejen) v hlavním městě využít je spousta a myslím, že každý z vás by jich dal z fleku dohromady alespoň deset. Od cesty na obchodní schůzku, do práce či z práce během dopravní špičky, na výlet, na rande, na koncert, do zoo, do posilovny, na noční transport v případě, že nejede MHD, nebo třeba pro auto do servisu.

Právě jednoduchost, rychlost a cenová dostupnost dělá z BeRideru a konkurenčních služeb zajímavou alternativu nejen k MHD, ale také carsharingům. Ve finále je to jen a jen dobře pro koncové zákazníky, kteří si mají z čeho vybírat.