Test Škoda Octavia (2020): bude to opět prodejní bestseller?

Škoda Octavia je prodejní bestseller, kterému se daří nejen na českém, ale i na mnoha dalších trzích. Nová, v pořadí již čtvrtá generace se představila minulý rok v listopadu a hned v březnu jsem se s ní měl poprvé svézt. Koronavirus byl ovšem proti, celá akce byla zrušena a mně se nová Škoda Octavia dostala do rukou až nyní.

Designové osvěžení a velký zavazadelník

Proč měnit něco, co již funguje? Nová generace samozřejmě musela dostat nějaké ty designové změny, ale o nic velkolepého nejde. Spíše se jedná o příjemné designové osvěžení.

Nejen nový design mají světlomety, maska chladiče i přední nárazník. Verze liftback má na délku 4 689 mm, což je o 19 mm více než předchozí generace. Šířka narostla o 15 mm a rozvor činí 2 686 milimetrů. Škodovka se samozřejmě pochlubila i zavazadlovým prostorem, který toho pojme opravdu hodně. V řeči čísel se jedná o 600 litrů prostoru.

Hodně změn nejen pod kapotou

Škoda Octavia možná nepřinesla tolik změn po stránce designu, ale o to více změn se událo pod kapotou. K dispozici jsou nejen naftové a benzinové motorizace, ale také verze na CNG a samozřejmě se do nabídky dostane i plug-in hybridní verze, kterou už využívá Škoda Superb. Premiérově si do Škody Octavia lze objednat mild-hybridní pohon, která má snižovat spotřebu paliva. Podobnou technologii už najdeme nejen u Audi, ale i u SEATu či Volkswagenu.



Automobilka bude nabídku motorů postupně uvolňovat a později dorazí i derivát ve formě Octavie RS. Nový dvoulitrový naftový čtyřválec se dodává ve třech výkonových variantách. Základní provedení má výkon 115 koní a pojí se jak s manuální převodovkou, tak i se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG. Varianta o výkonu 150 koní je navíc k dispozici s pohonem všech kol. Ten je spolu se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG standardní výbavou nejsilnějšího provedení, které je naladěné na výkon 200 koní.

Nám dělala společnost prostřední varianta, a to v kombinaci s automatickou převodovkou DSG. S největší pravděpodobností bude právě tato motorizace patřit k těm nejoblíbenějším. A už teď vám mohu říci, že minimálně spotřeba se vám bude velmi zamlouvat.

Přepracovaný interiér

Octavia jako první model od Škody Auto dostala samostatně stojící displej infotainmentu. Ten tedy není zabudován do palubní desky, ale tyčí se z ní. Nový je i dvouramenný multifunkční volant nebo dotyková lišta pod infotainmentovým systémem. Tu už můžete znát nejen z Volkswagenu Golf, ale také ze SEATu Leon.

Interiér působí daleko vzdušněji. Pomáhá tomu i nový volič automatické převodovky, který je menší a nově pouze elektronický. Při zařazení nedochází k mechanickému pohybu, ale pouze elektronicky se dá převodovce signál, jakým směrem se chcete vydat. Celý tento systém Škoda Auto nazývá shift-by-wire.

V interiéru nově najdeme i věci, které předchozí generace nenabízela. Tím myslím například head-up displej, který vám vykreslí informace o aktuální rychlosti i navigaci přímo na čelní sklo. Digitální přístrojový štít ve Škodě Auto už známe a i na přítomnost USB-C portů jsme si zvykli. Škoda Auto na ně sází z důvodu rychlejšího nabíjení, alespoň takovou odpověď jsme dostali na naši otázku.

Nechybí ani bezdrátové nabíjení, ambientní osvětlení nebo kožená sedadla s masážní funkcí. Za příplatek je k dispozici i reprosoustava Canton, která nedosahuje takových kvalit, jako například Harman/Kardon, ale nejde o žádný propadák. Celý interiér je dobře zpracovaný a nikde nic nevrže. Po téhle stránce udělala Škoda Auto za posledních několik let velký skok dopředu.

A co ten infotainment?

Žádná hardwarová tlačítka kolem displeje infotainmentu nehledejte. Osobně bych uvítal alespoň možnost ovládat hlasitost pomocí klasického tlačítka a věřím, že nejsem jediný. V Octavii však musíte využít buď tlačítko na multifunkčním volantu nebo dotykovou lištu pod displejem.

Dva nejlépe vybavené systémy pracují s displejem o úhlopříčce deset palců. Základní verze se jmenuje Swing a nabízí 8,25″ dotykový displej. Co se mi nelíbí, je šířka rámečků, které jsou opravdu velké. Už jsem to zmiňoval i v testu SEATu Leon. Nevypadá to moc hezky o to více, když na pravé straně nemáte žádná tlačítka, ale jen tlustý rámeček displeje.

Díky zabudované eSIM je Octavia vždy online. Využívat lze Apple CarPlay, Android Auto i hlasovou asistentku Lauru, která umí šest jazyků. Rozumí celým větám a překvapilo mě, že funguje dobře. I když řešení u Mercedesu je přeci jen o krok dále. Navigace je samozřejmě online a díky přítomnosti aplikace pro chytré telefony si můžete do vašeho auta cíl vaší cesty i poslat.

V aplikaci lze zkontrolovat, zda jste auto zamkli, a podívat se můžete i na nějaké ty jízdní statistiky. Líbí se mi též funkce, kdy je možné nastavit maximální rychlost vozu. Jakmile je rychlost překročena, přijde vám notifikace. Pokud si auto půjčujete od tatínka, dávejte na to pozor. Stejný princip funguje i s danou lokalitou. Doma řeknete, že jedete jen na pražský Anděl, když se však vzdálíte, někomu na telefon může přijít notifikace, že se auto dostalo mimo území, které bylo v aplikaci zvolené.

Systém je jednoduchý, svižný a zorientujete se v něm celkem rychle. Novinkou je například 3D model vašeho auta, který v systému můžete vidět, nebo třeba funkce profilů. Díky tomu je už konec hádkám s vaší drahou polovičkou, že vám zase rozladila sedadlo. Nejde však jen o sedadlo, nová Octavia si pamatuje i nastavení zrcátek a všech asistenčních systémů.

Potřebujete více asistenčních systémů?

O head-up displeji už byla řeč, ale tím to rozhodně nekončí. Adaptivní tempomat, parkovací asistent, hlídání jízdního pruhu i mrtvého úhlu. Pokračovat můžeme systémem Front Assist s prediktivní ochranou chodců. Pojďme však postupně.

Adaptivní tempomat nově funguje až do rychlosti 210 km/h a součástí je i systém Stop&Go. Ten oceníte především v zácpách, kdy auto samo zastaví a následně se samo rozjede. Octavia umí rozpoznávat i značky. Když k těmto dvěma systémům přidáte ještě hlídání jízdního pruhu, tak máte systém, který zvládne automobil řídit prakticky sám. Samozřejmě že z legislativních důvodů ho stále musíte řídit vy, ale například na dálnici tento koktejl jízdních asistentů funguje poměrně dobře.

V infotainmentu si méně informovaný řidič může o jednotlivých asistenčních systémech i přečíst, co přesně mají na starost. Právě tuhle „obrazovku“ jsem chválil už v SEATu Leon, ale také ve Volkswagenu Golf.

Jezdí za pár. A to doslova!

Naftový dvoulitrový čtyřválec ve Škodě Octavii vždycky jezdil za pár litrů na sto a nová generace na to jen navazuje. Rychlostní silnice lze jezdit i lehce pod čtyři litry, dálnici pak okolo šesti litrů. Po více než 600 kilometrech se spotřeba zastavila na 5,1 litrech na sto kilometrů. Řekněte sami, není to skvělá hodnota? Největší výhodu vidím v tom, že i když budete nové Octavii šlapat po krku, jen těžko se dlouhodobě budete držet nad hranicí šesti litrů.

Podvozkově je Octavia velmi dobře naladěná a výkon 150 koní je dostačující. Osobně bych do slabší motorizace nešel, ale ani silnější verze rozhodně není nutností. Testovaná motorizace je dle mého ideální variantou, pokud preferujete naftovou motorizaci. Sáhl bych i po automatické převodovce DSG, osobně už si život s manuální převodovkou nedokážu představit. O to více, pokud se velkou část vašich cest pohybujete někde ve městě.

Je dražší, ale dává smysl

Testovaná motorizace vás vyjde minimálně na 691 900 Kč ve výbavě Ambition. V případě výbavy Style ze svého bankovního účtu budete muset poslat 742 900 Kč. Není to úplně málo, ale z větší části si nová generace takovou cenovku obhájí.

Model Škoda Octavia Základní cena 731 900 Kč Cena testované výbavy – Stupeň výbavy Style Výkon 110 kW / 150 koní Zdvihový objem 1968 ccm Palivo nafta Počet válců 4 Pohon přední náprava Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 8,8 Maximální rychlost (km/h) 220 Spotřeba paliva na 100 km 3,7 l (kombinovaná) Délka 4689 mm Šířka 2003 mm Výška 1468 mm Rozvor nápravy 2667 mm Hmotnost 1487 kg Objem palivové nádrže 45 litrů

Po jízdní stránce je na tom nová generace dobře, podvozek je pohodlný, DSG pracuje přesně tak, jak čekáte, a ani po výkonové stránce nebude strádat. A pak je tady skvělá spotřeba v kombinaci s prostorným interiérem a samozřejmě velkým zavazadlovým prostorem, který Škodu Octavii vždycky zdobil.