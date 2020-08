Test SEATu Leon FR: když vybíráte rozumem

Automobilka SEAT v mých očích posledních několik let nabízí jedny z designově nejatraktivnějších modelů, které si v rámci koncernu můžete koupit. Nový leon to jen potvrzuje. Španělský sourozenec Volkswagenu Golf je hezčí, ne tak konzervativní a nezaostává ani po jízdní stránce.

Ten hezčí ze dvou sourozenců

Od Volkswagenu si můžete koupit golf, od SEATu zase leon. Pokud jste fanoušci konzervativnější stránky, berte golf. Pokud se vám líbí ostřejší křivky, díval bych se po leonu. Testovaný kus byl ve výbavě FR, která přidává pár sportovních doplňků či sportovní podvozek.

Černá maska chladiče ladí se zrcátky, paket FR znamená také zatmavená okénka od B sloupku dozadu či specifický design osmnáctipalcových kol. Ta vypadají hezky a celkově tohle všechno dělá z Leonu FR designově zajímavé auto. A rozhodně se nemusíte bát, že za něj vysázíte hodně peněz. Pokud je váš rozpočet 600 tisíc korun, nový leon může být váš.

Nejvíce si mě získala záď vozu. Levý a pravý světlomet je spojený tenkou linkou a při pohledu z boku v kombinaci s trochou fantazie můžete vidět i kachní ocas. Smířit se však musíme s tím, že obě koncovky výfuku jsou falešné.

Stejná krev, jiná povaha

S golfem sdílí leon mnoho prvků v interiéru, avšak celkové vnímání je úplně jiné. Tím nemyslím zpracování, ale povahové vlastnosti. Golf je seriózní zaměstnanec v bance, který má rád pořádek, nikoli velké módní výstřelky. Naopak leon, ačkoli má stejnou krev, je spíše jakýsi influencer, co se nebojí barev a občas má nějaké věci „na háku“. Alespoň tak na mě sourozenec golfu působí. A to rozhodně není myšleno negativně – je prostě jiný.

Infotainment v Leonu FR je jedna malá diskotéka. Najdete na něm mnoho barev a chvilku vám potrvá, než se s ním seznámíte. Systém je veselejší, ačkoli nabízí stejné funkce jako brácha od Volkswagenu. I displej, který najdete místo analogových budíků, je odvážnější.

Pozice za volantem je příjemná a sedět lze celkem nízko. Nový volič převodovky, který najdete nejen v leonu, ale i golfu či Škodě Octavii, mi osobně nevadil. Však to znáte, zvyk je železná košile, ale po několika týdnech i ten největší konzervativec podlehne a zjistí, že k životu toho vlastně tolik nepotřebuje. A k životu s autem to platí také tak.

Jedna malá diskotéka

Stačí se podívat na úvodní obrazovku displeje. Dlaždicové menu dokonale prověří kvalitu displeje, který musí vysvítit prakticky všechny možné odstíny barev, které existují. To byla samozřejmě trochu nadsázka, ale níže si můžete všimnout, že barev je opravdu hodně.

Využít můžete pruhové zobrazení, které si lze různě nastavit, abyste měli zobrazeno to, co zrovna chcete. Toto řešení se mi docela líbí, co se mi však nelíbí, jsou neskutečně velké rámečky, které kolem desetipalcového displeje najdete.

Kdyby vám barevné podání infotainmentu nestačilo, můžete si nastavit různé druhy ambientního podsvícení. K dispozici jsou módy, které postupně mění barvy. To pak stačí vybrat ve Spotify tu správnou hudbu a jste téměř na diskotéce.

Zase o kus chytřejší

Nastavení jednotlivých profilů, tedy například jeden pro vás a druhý pro vaši drahou polovičku, je dnes stejně rozšířenou součástí jako dotykové displeje. Jedná se však o příjemnou záležitost, ať už auto sdílíte v rámci rodiny nebo třeba ve vaší společnosti.

Adaptivní tempomat i hlídání jízdního pruhu mi pomáhalo s cestou na dálnici. A do budoucna na tom bude nejen SEAT, ale i další automobilka ještě o kus lépe. Nová generace leonu už umí komunikovat s infrastrukturou, tedy například semafory a podobně. Samozřejmě že aktuálně nám je to v České republice k ničemu, ale jednou se snad i my dočkáme.

Parkovací kameru včetně senzorů snad ani nemusím zmiňovat. Nezapomenu se však zmínit o tom, že SEAT má i vlastní aplikaci, která vám může žití s autem zpříjemnit. K dispozici je samozřejmě i Apple CarPlay a Android Auto. Avšak po zapnutí druhého jmenovaného systému se vám rámečky displeje ještě zdvojnásobí. Z nějakého důvodu běží Android Auto pouze uprostřed obrazovky, což je věc, které nerozumím. Nejsem sice IT člověk, ale nemůže být těžké s tím něco udělat.

Podobně jako Škoda Auto i Leon FR sází především na USB-C. Pokud tedy máte na jedné straně klasické USB, tak ho můžete směle hodit z okna. Pochválit však musím to, že prostor pro bezdrátové nabíjení je tak velký, že i můj 6,9palcový telefon se tam cítil poněkud osaměle. A to rozhodně není zvykem. Spíše bych si vzpomněl na několik případů, kdy mému telefonu bylo bezdrátové nabíjení zapovězeno.

Španělský pohodář

Ať už si vyberete jakoukoliv motorizaci, vždycky půjde víceméně o jednotku zaměřenou na komfort. Maximální výkon bude pokaždé 150 koní, což byl i případ naší testované verze. Konkrétně šlo o benzinovou mild-hybridní patnáctistovku, která posílá výkon na přední kola přes sedmistupňovou převodovku DSG.

Žádnou velkou alchymii v tom nehledejte. Jedná se o osvědčený recept, který prostě funguje. Můžete se několik prvních dní snažit z vozu dostat to nejsportovnější, co dovede, ale brzy vás to přestane bavit. Neužijete si to ani vy, leon se bude trápit a spotřeba poroste. Když však zvolníte, auto si vezme okolo sedmi litrů na sto.

Verze FR přidává sportovnější podvozek, který je tvrdší a o 15 milimetrů blíže k silnici. Ačkoli jej automobilka označuje jako sportovní, není nikterak tvrdý a i několik dní na Malé Straně nebylo důvodem, abych si začal říkat, že by podvozek mohl být přeci jen měkčí. Zavazadelník pojme 380 litrů a nádrž oficiálně polkne 45 litrů benzinu.

Rozumná volba

Leon to hraje více na city, design a nějaké ty barvy. Ostatně právě tato automobilka má jeden z nejnižších věkových průměrů svých zákazníků. Oproti tomu golf je uspořádanější a nemá tak extravagantní design. Jednoduše řečeno, golf cílí spíše na starší (konzervativnější) zákazníky, zatímco leon na mladší a odvázanější klientelu.

Model SEAT Leon FR Základní cena 674 900 Kč Cena testované výbavy – Stupeň výbavy FR Výkon 110 kW / 150 koní Zdvihový objem 1498 ccm Palivo benzin Počet válců 4 Pohon přední náprava Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 8,4 s Maximální rychlost (km/h) 216 Spotřeba paliva na 100 km 4,8 l (kombinovaná) Délka 4468 mm Šířka 1991 mm Výška 1456 mm Rozvor nápravy 2686 mm Hmotnost – Objem palivové nádrže 45 litrů

Kdybych vám měl sdělit své osobní preference, volil bych leon. Líbí se mi jeho design, mám rád barvy a ve finále bych ušetřil i nějaké ty peníze, protože golf vás přeci jen vyjde o trochu dráž. Ve finále neuděláte chybu, ať už sáhnete po jakémkoli modelu. SEAT Leon není autem, které vás chytne za srdce díky svým jízdním dovednostem. Daleko více jde o racionální volbu, která vám má dobře sloužit. A to Leon FR bezesporu splní.