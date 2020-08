Test Škoda Kamiq Monte Carlo: i tříválec může vypadat dobře a dávat smysl

Designová stránka, ať už se jedná o cokoli, je vždy velmi subjektivní záležitost. Věřím však, že taková Škoda Rapid Monte Carlo se vám líbila. Rapid dnes už sice není v nabídce, ale sáhnout můžete po Škodě Kamiq, která je k dispozici taktéž ve výbavě Monte Carlo.

Černá a červená

Testovaný Kamiq Monte Carlo byl zahalený do červeného laku, který je doplněn o černé doplňky, jako je maska chladiče, přední nárazník, zrcátka, ale také nápisy na zadní straně auta jsou v černé barvě. Zadní strana působí víceméně sportovně. Černý je i zadní nárazník, který v sobě nemá integrované výfuky, tak jak je dnes již zvykem. Vybírat můžete ze sedmnácti nebo za příplatek ještě o jeden palec větších kol.

Že Kamiq rozhodně není neatraktivní auto, můžete posoudit na fotografiích. Černo-červená kombinace přitahuje i pozornost okolí. Přeci jen modely od Škody Auto jsou v České republice populární a takto barevně zajímavou škodovku nepotkáte každý den. A co na tom, že jsme pod kapotou měli jen litrový tříválec. Ve finále bych ani s tímto motorem neměl problém, ale pojďme pěkně postupně.

I interiér je jiný

Výbava Monte Carlo přináší do interiéru červené doplňky i karbonovou dekorační lištu, kterou Škodovka označuje jako Carbon Design. Celkově to působí příjemně, ačkoli všichni zde víme, že je to sportovec jen na pohled. Však také zrychlení z klidu na sto za deset sekund není ničím, z čeho si sednete na zadek. Na druhou stranu jsem byl překvapený, že vůz umí být celkem mrštný.

Nebyla by to škodovka, kdyby nenabízela dostatek odkládacích prostorů, ať už jde o dva držáky na nápoje uprostřed sedaček nebo box pod loketní opěrkou. Zavazadelník pojme 400 litrů a po sklopení sedadel až 1395 litrů.

Sportovní sedačky zde berte tak trochu s nadsázkou. Škodovka je tak nazývá. Jsou jiná i celkem pohodlná, ale na mě osobně příliš měkká. Co je však měkké pro mě, je zcela v pořádku pro někoho jiného. Překvapit vás může, že nabízejí poměrně dobré boční držení. A abych nezapomněl, Kamiq Monte Carlo má i velkou panoramatickou střechu, kterou si však neotevřete. Slouží jen pro více světla v interiéru, popřípadě se cestující na zadních sedadlech mohou dívat na hvězdy.

Trochu skeptický jsem byl, jak si auto poradí s trojicí dospělých na zadních sedadlech. Po více než 140kilometrové cestě však ani jeden z nich nejevil známky toho, že by takovou cestu už nikdy absolvovat nechtěl. Nějaké místo před koleny bylo a ani na šířku to nebylo tak hrozné, jak jsem si původně myslel. Jediná stížnost přišla na přítomnost USB-C. Dva sloty najdete vpředu a další dva vzadu, což se u mého kamaráda nesetkalo s pozitivní reakcí. „Jo, zvykej si kamaráde, tohle je trend,“ řekl jsem mu.

Dědečka s tím budete muset naučit

Kamiq je oblíbeným autem pro starší populaci. Rádi sedí výše a také už většinou nepotřebují mít až tak velké auto. I proto má Škoda Auto v nabídce nejen Kamiq, ale také Karoq. Vybrat si tedy může každý. Počítejte s tím, že pokud si Kamiq koupí váš dědeček, tak ho s ním budete muset naučit.

Automatická převodovka, moderní infotainment, digitální přístrojový štít i asistenční systémy, které starší generace nemusejí znát. To vše Kamiq nabízí, a je tak otázkou, z čeho by onen dědeček přesedal. Přeci jen přesun z deset let staré Škody Octavie, kde velký kus techniky jsou už samotné parkovací senzory, do auta, kde máte hlídání jízdního pruhu, asistenta mrtvého úhlu, parkovací kameru, adaptivní tempomat, ale také parkovací kameru, je už něco, z čeho se někomu může zatočit hlava.

A to jsem se nedostal k displeji, který najdete před volantem. Ten nabízí hned několik druhů zobrazení. Nejde o žádnou velkou novinku, ale je fajn, že tento kus technologie najdeme už také v cenově dostupnějších modelech. A v neposlední řadě můžete dědečkovi ukázat hlasovou asistentku Lauru a pak jen doufat, že to už není mnoho nových informací najednou.

Infotainment od sourozenců

Vrcholný infotainment běží na displeji s úhlopříčkou 9,2 palce. Díky integrované SIM kartě je připojený na internet. I zde jsou tedy aktualizované mapové podklady online. Pokud byste však raději používali například mapové podklady od Googlu, stačí využít Apple CarPlay nebo Android Auto. Systém můžete znát i z jiných modelů s logem Škody Auto. Bezdrátová nabíjecí podložka má „zábrany“, aby vám v ní váš chytrý telefon necestoval. Osobně bych raději, aby cestoval, protože díky zábranám se tam můj 6,9palcový telefon nevešel.

Systém pracuje s dlaždicovým menu, které se zobrazuje na dvou plochách. Pochvalu si zaslouží stránka s asistenty. Názorně vám ukáže, jaké jízdní pomocníky máte k dispozici, a v případě potřeby vám i vysvětlí, k čemu je takový systém dobrý.

Všechno funguje tak, jak očekáváte. Největší problém jsem už tradičně měl s hlídáním jízdního pruhu. Na dálnicích či rychlostních komunikacích je to dobrý společník, ale na okresních silnicích s ním nechcete mít nic společného. Sahá vám do řízení a dost často to opravdu není příjemné.

Prostředí systému je jednoduché, svižné, ale nějaký ten čas na kompletní seznámení budete potřebovat. Líbí se mi, že z „notifikačního centra“ si můžete nastavit rychlý přístup k některým funkcím. Naštěstí to nemusí být systém start/stop, který má stále hardwarové tlačítko na středovém tunelu hned vedle ruční brzdy. Ta je klasická mechanická, což už se dnes také moc nevidí.

Počítejte s tím, že prvních pár desítek sekund po nastartování je systém skoro nepoužitelný. Vypadá to podobně, jako když mě vzbudíte ve čtyři ráno. Nečekejte žádné rychlé reakce, musíte mu dát čas, než se lidově řečeno probere. Poté už k rychlosti žádné připomínky nemám.

Když turbo tlačí, tři válce stačí…

Benzinový nebo naftový čtyřválec, či benzinový tříválec? To je otázka, před kterou budete postaveni. Nám dělal pod kapotou společnost benzinový tříválec naladěný na 85 kW, který spolupracoval se sedmistupňovou převodovkou DSG. Ta občas (především za studena) nepříjemně cukne a při sešlápnutí plynového pedálu až na podlahu působí občas zmateně. Prostor pro lepší naladění převodovky by byl.

Zpočátku jsem k tomu byl dost skeptický, ale po necelém týdnu soužití jsem si uvědomil, že i tříválec může dávat smysl. Ne každý potřebuje nějaké ty koně navíc. Druhým faktorem je také úspora finančních prostředků. Vždyť benzinová patnáctistovka s výkonem 110 kW stojí o 40 tisíc korun více.

Samozřejmě že Kamiq s tříválcem není nikterak rychlé auto. Při předjíždění musíte přemýšlet a cestu, kdy jste v autě pouze vy a příště máte čtyři spolujezdce, prostě poznáte. Ani ne tak na spotřebě, ale na výkonu, který vám bude při předjíždění chybět.

Tím se opět dostávám k tomu, že takový tříválec je pro klidné řidiče dobrou variantou. A ani jejich peněženka nebude nešťastná. Spotřeba po Praze se pohybovala okolo 6,3 litru, na dálnici šlo o 5,7 litru a rychlostní komunikaci jsem jel za 5,1 litru. Jakmile jsem měl plné auto lidí, spotřeba na dálnici vystoupala na 7,8 litru. To jsem se ale zrovna neloudal. Po 470 ujetých kilometrech palubní počítač ukazoval spotřebu rovných šest litrů.

Příjemné překvapení

Zpočátku jsem měl obavy, že tříválec pod kapotou Kamiqu nebude nejlepší variantou. Chápu, že někdo už jen z principu sáhne po čtyřech válcích, proti tomu samozřejmě nic nemám. Kamiq mě však přesvědčil, že i tři válce mohou za určitých podmínek dávat smysl.

Model Škoda Kamiq Základní cena 580 900 Kč Cena testované výbavy – Stupeň výbavy Monte Carlo Výkon 85 kW / 115 koní Zdvihový objem 999 ccm Palivo benzin Počet válců 3 Pohon přední náprava Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 10 Maximální rychlost (km/h) 193 Spotřeba paliva na 100 km 5,1 l (kombinovaná) Délka 4241 mm Šířka 1988 mm Výška 1531 mm Rozvor nápravy 2639 mm Hmotnost 1214 kg Objem palivové nádrže 50 litrů

Mezi ně patří, že musíte být primárně klidný řidič, který nespěchá, nechce od auta zázračnou dynamiku a místo příplatku za čtyřválec si zajede například na dovolenou. Nemohu si pomoci, ale kamiq mi dává největší smysl pro dvě skupiny zákazníků.

První skupinou jsou mladí zákazníci, kteří mají auto jako dopravní prostředek a s trochou nadsázky mají na háku, zda mají tři, čtyři nebo šest válců. Druhou skupinou jsou pak lidé kolem důchodového věku. Občas chtějí vzít někam vnoučata, občas chtějí někam vyrazit sami, a to přitom v klidu, s rozumnou spotřebou a dobrým komfortem. Tohle vše jim Škoda Kamiq velmi dobře splní.