Test Renault Zoe (2020): noční můra petrolheada

Jestli něco automobilka Renault umí, tak rozhodně předbíhat dobu. Přicházet s vozy, které je širší společnost ochotna přijmout až o mnoho let později. A nutno říct, že i s modelem Zoe předběhla dobu o mnoho let. Vždyť první koncept nazvaný „Renault Zoe City Car“ představila už v roce 2005. Před 15 lety. Renault s produkcí nespěchal. Neexistovala poptávka po elektromobilech a hlavně ani nabíjecí infrastruktura. Produkční verze tak přišla až v roce 2012. Tedy v době, kdy Tesla (největší průkopník elektromobilty, ale tehdy spíše vysmívaný start-up) přichází s modelem S.

V roce 2019 přichází nová generace vozu. První generace se prodalo téměř 200 000 kusů, takže Renualt měl čas si elektromobilitu vyhodnotit a poučit se s chyb. A dopředu musím říct, že se mu to vážně povedlo.

Pokrok nezastavíš

Automobily se spalovacím motorem za sebou mají více než 100 let vývoje. Oproti tomu elektromobilita je v plenkách. Přesto i během těch pár let je vidět neuvěřitelný mezigenerační pokrok. První generace v roce 2015 nabízela baterii o kapacitě 22 kWh a hmotnosti 275 kg. Energetická hustota tehdy byla 80 Wh/kg. Současná lithiová baterie (od LG) nabízí kapacitu 54 kWh a váží 326 kg. Energetická hustota tak během 5 let vzrostla na 166 Wh/kg, tedy více než na dvojnásobek.

Výkon vzrostl z 65 kW na rovných 100 kW. Což je na malé auto určené primárně do města více než slušná hodnota. Co zákazníci řeší nejvíce, to je samozřejmě dojezd. Podle normy WLTP ujede vůz 395 km. Při současném chladnějším počasí však počítejte spíše se 320 až 350 km. Jestli je to hodně nebo málo, to si každý musí zodpovědět sám podle svých preferencí. Najezdíte ročně 30 000 km? To znamená cca 600 km týdně, takže budete muset aspoň 2x za týden. Nebo každý den, tak jak to obvykle dělám já.

Sedíme uvnitř

První zklamání přišlo hned poté, co jsem do auta usedl. Důvod: sedadlo řidiče není výškově nastavitelné. S mými 190 cm se dobrá pozice nehledá jednoduše, obzvláště právě v případě, kdy si sedadlo nemůžu dát tak nízko, jak bych potřeboval. Sedadla by si zasloužila i výraznější profilaci. Zkrátka lepší boční vedení, abyste do křesílka hezky zapadli. Ale možná je to záměr. Aby Renault jasně dával najevo, že toto není auto pro petrolheady, kteří chtějí řezat zatáčky, že je to městské přibližovadlo.

Zpracování interiéru je nicméně na velmi slušné úrovni. Palubní desce, která je pokrytá šedivou látkou, dominuje velký, na výšku umístěný displej. Nabízí jemné rozlišení, vysoký kontrast, takže je dobře čitelný i za jasného dne, moderní grafiku a reaguje velmi rychle. Prakticky mu není co vytknout. Samozřejmě podporuje i Apple CarPlay a Android auto, ale pouze po kabelu. Infotainment je připravený na instalace nových aplikací, ale ty zatím chybí. BMW je v tomto přeci jen o kus vepředu.

Testované auto nemělo zatím k dispozici aplikaci pro vzdálený přístup, který se obzvláště u elektromobilu hodí. Zkontrolovat si průběh nabíjení z mobilu je fajn, stejně jako na dálku aktivovat topení nebo klimatizaci. Chtělo by to, aby vzdálený přístup Renault rychle vyřešil. Má to prý v plánu.

Při přejezdu nerovností se tu a tam ozve nějaké zavrzání a zaskřípání, ale není to nic tragického. V autě se spalovacím motorem byste takové zvuky možná ani neslyšeli, ale v tichém elektromobilu je zkrátka všechno mnohem více slyšet.

Jedeme

Tak jako u všech elektromobilů je i u Renaultu Zoe famózní bezprostřednost a akcelerace. 100 kW je zkrátka velmi slušný výkon. Na 100 km/h se dostane za 9,5 sekundy, což zase není až tak oslnivý výsledek, ale je to tím, že na nějakých 80 km/h autu znatelně dochází dech. Ve sprintu na 60 km/h by za sebou nechal nejednoho hot-hatche. Do zatáček se vrhat opravdu nechcete. Konstrukčně jednoduchému podvozku se to nelíbí a vám jako řidiči v plochých sedadlech také ne.

Zoe zkrátka není auto pro řidiče nadšence, petrolhead by si jej nekoupil. Je to však jen konstatování, není to chyba. Cílové skupině zákazníků bude ovládání naprosto vyhovovat. Nebudou se chtít s autem prát a zkoušet, kde se můžou sklouznout v zatáčce.

Nabíjíme

Nabíjecí konektor je umístěn poněkud netradičně v přední části vozu, přímo pod logem. Zoe se jako jeden z mála elektromobilů umí nabíjet výkonem až 22 kW střídavým proudem. To je na tak malé auto úctyhodný výkon. 52 kWh akumulátor je pak nabitý za cca 3 hodiny. To je pro dlouhé cesty samozřejmě pořád velmi dlouhá doba, proto nechybí nabíjení stejnosměrným proudem o výkonu až 50 kW. Za půl hodiny se dobijete pro jízdu na cca 150 km.

Já doma nabíjím na druhém konci výkonového spektra. Z obyčejné zásuvky na 230 V. Dobíjecí výkon je tedy 2,3 kW. Dobití plné baterie by trvalo přes 30 hodin, proto dobíjím obvykle každý den. Za těch 14 hodin, co stojí auto obvykle doma, se dokáže dobít cca 30 kWh. To je asi na 200 km, což pro každodenní ježdění s rezervou stačí.

Milé překvapení

Renault Zoe nakonec mile překvapil. Kdo se denně proplétá ulicemi velkého města, ocení kompaktní rozměry, svižnou akceleraci i tichý provoz. V neposlední řadě je ohleduplné, že elektromobil ve městě nevypouští žádné emise. Dálnice pak jeho revírem není. Při rychlejší jízdě stoupá spotřeba přes 20 kWh/100 km a maximální rychlost je omezena na 140 km/h. Pár kilometrů dojezdu ze satelitu do centra tedy není problém, ale po D1 byste s takovým autem jezdit nechtěli. K plné spokojenosti mi chybělo jen výškově nastavitelné sedadlo a trochu ostudou je, že k vozu není vzdálený přístup přes smartphone. Vždyť rok 2021 klepe na dveře.

Model Renault ZOE ZEN Základní cena 735 000 Kč Cena testované výbavy 800 000 Kč Výkon 100 kW / 135 koní Zdvihový objem – Palivo elektřina Počet válců – Pohon pohon předních kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 9,5 Maximální rychlost (km/h) 140 Spotřeba elektřiny na 100 km 17,7 kWh Zavazadlový prostor 338 litrů Délka 4087 mm Šířka 1787 mm Výška 1562 mm Rozvor nápravy 2588 mm Hmotnost 1577 kg Kapacita akumulátoru 52 kWh