Test Lexus UX (2023): do města v luxusu

Jde o malé autíčko, s tím je třeba počítat

Interiér je naprosto luxusní, s prvotřídními materiály, tady nikdo nešetřil

Hybrid umí jezdit velmi úsporně a po městě jede často na elektřinu

Co když máte milion a čtvrt na auto? To už je solidní rozpočet, se kterým si vybíráte z nepřeberného množství aut. Velká SUV, kombíky, do terénu, sedmimístná, s vysokým výkonem, placatá, elektrická… Ale co když nic z toho nepotřebujete? Protože v 90 % jezdíte po městě: sám, maximálně ve dvou. A chcete si pořídit auto, ze kterého nebudete mít pocit, že se výrobce někde snažil ušetřit nějaký peníz. Našli jste, jmenuje se Lexus UX.

Čtvrtým rokem

Model UX přišel na trh v roce 2019 a už tehdy jsme přinesli jeho test. V loňském roce pak proběhl facelift a právě modernizovaný model jsme si vyzkoušeli. Modernizace přinesla výbavu F Sport Design (to je naše testovací), která přináší designové prvky výrazně dražšího modelu F Sport. Zatímco F Sport Design startuje na částce 1 240 000 Kč (s pohonem všech kol), verze F Sport vyjde o dalších 160 000 Kč dráž.

Slušivý kabátek

A jak vidíte na fotografiích, i levnější verzi to náramně sluší. Nechybí bohaté chromování, krásná 18″ kola a k tomu povedené černé doplňky, jako třeba zadní spoiler. V kontrastu s bílou barvou vypadá auto skutečně dobře. Také uvnitř je vidět, že Lexus patří mezi prémiové značky – jak zpracováním, tak použitými materiály. Hlavně kůže, kterou se uvnitř nešetří je tak jemná a příjemná na dotek.

Konečně infotainment

Co jsem v roce 2019 kritizoval: infotainment. To byla největší slabina vozu. Ovládání bylo neergonomické, funkce nedostatečné. Dnes je všechno jinak. Displej nabízí 8 nebo 12″. My máme ten menší a vzhledem ke kompaktním rozměrům vozu to je tak akorát. Funkce lze ovládat hlasově v českém jazyce, přirozenou řečí, podporuje OTA aktualizace a nechybí ani Android Auto a Apple CarPlay (bezdrátově).

Pro nabíjení využijete bezdrátovou nabíječku případně 2 USB-A porty. Asi nepřekvapí velmi kvalitní hudební aparatura v autě. Hlasitost ovládáte buď na volantu nebo otočným mechanickým ovladačem. Co si budeme povídat, ergonomicky nic lepšího neexistuje.

Útulný

Zatímco na materiály si není možné stěžovat, odkládacích míst by mohlo být v autě opravdu o něco více. Ale je to daň za jeho velikosti. Najít komfortní posez za volantem není ani při mých 190 cm žádný problém. Ale za mnou si už opravdu sednou nechcete, tam místo není.

Také při pohledu do kufru vám zaskřípou zuby. I když nepotřebujete stěhovák, tak 283 litrů zavazadlového prostoru je prostě málo. Škoda Citigo nabízela 251 litrů, ale to je opravdu mikroautíčko.

Hybrid

O pohon UX se starají hned tři motory. Spalovací dvoulitr nabídne 112 kW. Tomu dále pomáhá elektromotor s výkonem 80 kW. A protože máme verzi AWD (all wheel drive) s pohonem všech kol, je třetí motor umístěn na zadní nápravě. Nabízí symbolických 5,3 kW a točivý moment 55 Nm. Takže UX je čtyřkolka, ale výkon zadního motoru využijete maximálně v zimě, když budete potřebovat, aby zabrala i zadní kola. Snad bych se i této vymoženosti vzdal, protože AWD verze má horší zrychlení (8,7 vs 8,5 sekundy), vyšší spotřebu a také vyšší hmotnost. A ještě si za zadní elektromotor připlatíte 50 000 Kč. Kombinovaný výkon hybridu je pak 135 kW.

Vrčí, ale jede

Výhody hybridu se poznají především při běžné jízdě a v pružném zrychlení. Elektromotor se svým bezprostředním výkonem dělá z UX slušného čiperku, takže se ani nemusíte moc snažit, abyste byli štikou provozu.

Ale jakmile potřebujete veškerý výkon, dáte plyn až na podlahu, zase taková hitparáda to není. Benzinový motor se nejprve vytočí do nejvyšších otáček a teprve po nějakých 3 sekundách ucítíte pořádný zátah. Pokud takto jezdit nebudete, není problém se jak ve městě, tak mimo něj dostat se spotřebou pod 6 litrovou hranici. A to je dobré. Jde o full hybrid, takže auto umí jet i čistě jen na elektřinu, ale pouze pár stovek metrů. A jak se baterie dobíjí? Při každém brzdění a pokud to nestačí, tak ji dobíjí spalovací motor. Vše funguje automaticky a řidič se o nic nestará.

Vymazlený podvozek

Už v roce 2019 jsem podvozek chválil a dnes je ještě lepší. Výrobce změnil technologii sváření, na zadní dveře použil tužší ocel a je to znát. Celé auto je jako z jednoho kusu a v zatáčkách se ani nehne. I v ostré zatáčce můžete jet pod plným plynem, což cílovka tohoto vozu určitě dělat nebude, a přesto jej nedostanete do úzkých. Je to dané poctivou technikou – vpředu hledejte zavěšení McPherson, vzadu pak víceprvkovou nápravu. Prostě to, co u luxusního auta čekáte. Díky poctivé technice je vůz i velmi komfortní, ani pražské kostky ho nevyvedou z míry.

Parametry Lexus UX 250h AWD Stupeň výbavy F Sport Design Maximální výkon 135 kW Zdroj energie benzin + elektřina Udávaná spotřeba na 100 km 5,8 litrů benzinu Světlomety LED Pohon všech kol Převodovka automatická, planetová Akcelerace 0–100 km/h 8,7 s Maximální rychlost 180 km/h Délka 4 495 mm Šířka 1 1840 mm Výška 1 520 mm Rozvor 2 640mm Základní cena 939 000 Kč Cena testované výbavy 1 275 000 Kč

Reálná cena

Nějaké vady na kráse jsem vozu našel, ale to jen proto, že jsem skutečný hnidopich. Jinak je UX velmi vydařeným vozem a kdo nehledá velké auto, ten bude spokojený. Vrásky může udělat cena, kterou jsem v textu zmínil, na druhou stranu jde o cenu ceníkovou. Aktuálně (březen 2023) si Lexus UX F Sport Design s pohonem předních kol můžete v akční nabídce pořídit za 879 000 Kč vč. DPH, což z něj najednou dělá velmi zajímavou volbu. Lexus se snaží nalákat zákazníky také na operativní leasing, ale měsíční pronájem za více než 15 000 Kč už zase taková hitparáda není.

Lexus UX 250h AWD F Sport Design 9.3 Vzhled a zpracování interiéru 9.7/10

















Propojitelnost s telefonem 9.0/10

















Technologická výbava 8.8/10

















Jízdní vlastnosti 9.5/10

















Klady zpracování interiéru

nevšední design

spotřeba

jízdní vlastnosti

komfort jízdy

akční cena

prostor na předních sedadlech Zápory ceníková cena

zavazadelník

místo na zadních sedadlech

odkládací prostory