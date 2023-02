Test Jaguar F-Pace D300 (2022): neprávem zašlá sláva

Po testu elektrického I-Pace se nabízelo srovnání s dieselovým bratříčkem

Nyní lze říct, že F-Pace působí dospělejším dojmem

V některých ohledech ale poznáte, že jde o konstrukčně starší model

Jak jsme slíbili, tak plníme – po elektrickém I-Pace jsme podrobili testu i jeho ostříleného staršího bráchu. Ten si nepotrpí na žádné novinky pod kapotou a hrdě mu hučí pod kapotou dieselový šestiválec. To však není ani zdaleka jediná odlišnost.

Vzhled: vyzrál jak červené víno

Že je s námi F-Pace už od roku 2016, byste nejspíš netipovali. Velkou měrou se na tom samozřejmě podílí facelift. Ten posunul vzhled do aktuální řady modelů a rapidně zlepšil celkový dojem, a to se změnilo jen pár detailů a grafika světel. Kombinace černého paketu Black Pack R-Dynamic a červeného laku Firenze Red mi po celou dobu testu dělala radost. Jaguaru sluší výraznější barvy a tato červená se mimořádně povedla.

V naší konkrétní specifikaci F-Pace vypadal trošku menší, než reálně je, což beru jako plus. Vzhledově jde o vyloženě nekonfliktní typ a mám pocit, že nepotká hejtra. Ale třeba mě v komentářích někdo vyvede z omylu. Vzhledu se za mě nedá nic vytknout, jen člověk navrhující zadní koncovky výfuku si trošku zapřeháněl.

Interiér: na vysoké noze

Vzpomínáte na interiér elektrického I-Pace? Světlá kůže, futuristický design kolem ovládání vzduchotechniky, pocit jako v prosklené kapsli. Tak přesně takový bych si osobně nevybral. Na fotkách vypadá interiér I-Pacu zajímavěji, ale uvnitř staršího F-Pace se žije lépe. Materiály se mi zdají hodnotnější, vyšší středový tunel mi dává pocit bezpečí a fyzická tlačítka jsou rozmístěna, jak jste zvyklí.

Nad klasickým panelem klimatizace trčí monitor s dotykovou obrazovkou a úhlopříčkou 11,4 palců. Správně, monitor, protože obrazovka je jakoby přimontovaná, a ne integrována v palubní desce. Kdokoli k vám nastoupí, začne se ptát, jestli s tou zajímavou věcí jde hýbat. Nato se z vás stane tak trochu osobní strážce. Systém pojmenovaný Pivi Pro1 dokáže nabídnout několik zajímavých obrazovek, které můžete prosvištět níže. F-Pace nabízí až překvapivou škálu různých sportovních nastavení či stopek. Především po přepnutí do Dynamic režimu a zrudnutí ambientního osvětlení si člověk připadá jak v Project 8.

Pokud jste klidnějšího ražení jako já, bezdrátově připojíte telefon pomocí Apple CarPlay nebo Android Auto a budete se soustředit spíše na digitální přístrojový štít. Ten má předpisovou úhlopříčku 12,3 palce. Jednoduše se nastavuje a můžete si vybrat z několika layoutů včetně 3D navigace přes celou plochu.

Uvnitř F-Pace nenajdete nějaké technologické výstřelky, ale zároveň vám tu nebude nic chybět. Elektrický I-Pace uvnitř působí víc sportovně, protože se sedí níže. Tady se člověk cítí spíš na autě než v autě a jakmile se před ním zjeví dlouhá kapota, vzpomene si, jaké to je v tradičních SUV, a ne jen ve výše posazených kombících, na které je násilně nalepen štítek „crossover“.

Rozhodně uvnitř nečekejte žádný wow efekt, na to tu jsou jiní. Vše je ale v mé specifikaci s pečlivou volbou obložení a kůže nadmíru kvalitní a vkusné. Sedačky jsou již roky prověřené a nejednomu obchodnímu zástupci jezdícímu do Německa ušetřily skoliózu. Měl bych k nim jedinou výtku – znak Jaguaru v hlavové opěrce je velmi plastický a tlačí vás zezadu do hlavy. Holt problémy prvního světa.

Díky rozvoru 2 905 mm se určitě pohodlně přesunete kamkoli s celou rodinou. Pes bude mít v kufru královských 650 litrů. Pokud by se chtěl pořádně natáhnout, nebo máte bernardýna, po složení sedadel se dostanete na 1 740 litrů.

Technika a jízda: sbohem a šáteček

Při výběru motorizace nemůžete šlápnout vedle, protože všechny mají osmistupňovou automatickou převodovku ZF a pohon všech kol. Označení jsou velmi jednoduchá a jako u bratrského Land Roveru sestávají z písmena „D“ pro vznětové a „P“ pro zážehové motory, případně jsou doplněné o „e“ značící elektrifikaci. K tomu patří ještě číslo uvádějící výkon. Paleta začíná na D165 a D200, tedy dieselových čtyřválcích, a končí u vrcholného SVR modelu P550.

Nám byla přidělena specifikace D300 s dieselovým šestiválcem, která bude pravděpodobně tou nejčastější volbou. Šestiválec ingenium využívající mild-hybridní technologii generuje 300 koní a 650 Nm, což stačí na maximální rychlost 230 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,4 vteřiny.

Motor mi dělal radost – vykazoval velice dobrou reakci na plyn, rychle se zahříval a ani za studena nezněl, že se chystáte orat brambor. V dynamickém módu auto přidá trošku šťávy do zvukového projevu. Velice obratně drží stopu v zatáčkách a přestože je komfortní, tak se extra nenaklání. Pořád ale sedíte dost vysoko a nejednomu spolujezdci byste před rychlejší jízdou měli naordinovat dietu.

Parametry Jaguar F-Pace Motorizace D300 Maximální výkon 300 koní Poháněná náprava přední i zadní Spotřeba 7,3 l / 100 km Světlomety LED Pohon diesel Převodovka osmistupňová, automatická Akcelerace 0–100 km/h 6,4 s Maximální rychlost 230 km/h Délka 4 747 mm Šířka 2 071 mm Výška 1 874 mm Rozvor 2 690 mm Základní cena 1 738 239 Kč Základní cena testované motorizace 2 172 368 Kč

Asi je to jen v mé hlavě, ale pořád ze značek Jaguar a Land Rover cítím aristokracii, takže nemám to srdce je dlouho týrat na okrskách, přestože vás v normách fyziky (hmotnost činí 2 083 kg) svezou víc než dobře. Klidnější jízda se vám pak odmění ve městě sedmi litry, mimo město ještě o litr méně a dálniční test spotřeby ukázal 6,7 l / 100 km. 68litrová nádrž se pak vyprazdňuje velmi pozvolna.

Závěr: mimo mainstream

Facelift vozu velice prospěl, jde o perfektní alternativu BMW X5 nebo Mercedesu GLE, kterých na silnicích jezdí mraky. Ve všech ohledech je tento Jaguar o kapku menší, byť to uvnitř skoro nepoznáte. Zvenčí nevypadá tak zavalitě a arogantně, naopak v té správné barvě představuje příjemnou změnu v černo-stříbrném moři.

V naší dieselové verzi jde o extrémního univerzála s příjemnou spotřebou i dojezdem na jednu nádrž i dávkou reprezentativnosti. Opomenout nelze ani slušné schopnosti v terénu. Běh času je neúprosný, nicméně i přes některé konstrukčně zastaralé prvky jsem si jistý, že s modelem F-PACE budete dlouhé roky spokojení. Samozřejmě pokud se vám budou vyhýbat poruchy… ťuk ťuk.

Jaguar F-Pace 9.3 Vzhled a zpracování interiéru 9.4/10

















Propojitelnost s telefonem 9.5/10

















Technologická výbava 9.8/10

















Jízdní vlastnosti 8.8/10

















Spotřeba 9.2/10

















Klady spotřeba

přehledný a intuitivní infotainment

kvalitní interiér

vzhled s černým paketem Zápory rozměrově menší než konkurence

cena silnějších motorizací