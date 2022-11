Test Hyundai Ioniq 5 (2022): retrohipster

Kříženec rodinného hatchbacku a SUV zrychlí na stovku za 5,1 vteřiny

Teoretický dojezd činí až 507 km

Jde o držitele titulu Světové auto roku 2022

Jestli něco na automobilovém průmyslu nemám rád, tak je to zklamání, když se z odvážného konceptu stane další nudná kastle bez emocí. A proto jsem byl nadšený, když jsem poprvé uviděl Ioniq 5. Tohle auto, byť špinavé a na nejzapadlejším sídlišti, pořád dává člověku pocit, že jde víc o koncept než sériový hatchback značky Hyundai.

Retro Before It Was Cool

Extravagantní design Ioniqu 5 rozděluje lidi na ty, kterým se líbí, a na ty, kteří ještě nevědí, že se jim líbí. S negativními reakcemi jsem se setkal hlavně u těch, kterým auta moc neříkají.

Člověk by si z fotek řekl, že jde o klasický hatchback. Délka 4 635, šířka 1890 a výška 1 605 mm ho však vyvede z omylu. K zahození není ani rozvor rovných 3 000 mm. Skoro na každém centrimetru navíc najdete nějakou designovou serepetičku. Tu je nějaký prolam, támhle zase žebrování. Designéři tentokrát měli opravdu volnou ruku.

Zadní světla jsou uspořádána do retro diodových obdélníků a stejný motiv najdete i vpředu. Žebrování šedého pruhu mezi světly navíc v noci efektně svítí. Tady jde moje objektivita stranou, z hlediska exteriéru se mi líbí úplně všechno, a to včetně dvacetipalcových vík od popelnic, po kterých Ioniq jezdí. Zatím se mi auto líbilo ve všech barvách, ve kterých sem jej potkal. Ony se ale zas tak neliší – můžete sice volit z několika možností, ale všechny jsou téměř achromatické.

Uvnitř malinko lacinosti zakryté za udržitelnost

V interiéru moje nadšení malinko upadlo. Pozitivně vás překvapí místo, kterého je dostatek v každém směru. Kvalita všech tlačítek a páček je v pořádku, ale pohled zvenčí přece jen budí prémiovější dojem. Efektu nepřidá ani to, že se bílý interiér rychle špiní. Když už pojedete v trochu ušmudlaném autě, aspoň vás může hřát, že potahy, koberečky i čalounění stropu jsou ze surovin extrahovaných z cukrové řepy. Pro jistotu bych však stejně radši volil tmavé potahy, a to především proto, že Ioniq 5 má potenciál být plnohodnotným rodinným autem. To dokládá i 531litrový kufr pro bagáž, který lze sklopením zadních sedadel rozšířit na 1 591 litrů. Ta jsou mimochodem nejen elektricky posouvatelná, ale i sklápěná. Takové řešení by mohlo závidět i Porsche Cayenne.

Plochá podlaha dodává „obývákový“ pocit, který se ještě umocní po aktivaci relaxačního režimu s podnožkami. Gaučový setup prý Hyundai vytvořil speciálně pro případ, kdy při nabíjení musíte zůstat uvnitř. Když už jsme u nabíjení, díky technologii Vehicle-to-Load (V2L) můžete napájet jakýkoliv elektrický spotřebič nebo dobíjet elektrická zařízení až do příkonu 3,6 kW prostřednictvím 230V palubní zásuvky. Klidně tedy při svém nabíjecím sedánku můžete zapojit v autě třeba kávovar. Z budoucnosti uvnitř vás ale zpátky do současné reality vrátí chybějící bezdrátová nabíječka i absentující USB-C porty. CarPlay nebo Android Auto navíc nefunguje bezdrátově, a tak budete muset vytáhnout starý kabel s USB-A konektorem.

Před řidičem se spojují dva displeje se stejnou 12,3palcovou úhlopříčkou, které připomínají systém MBUX od Mercedesu, ale teď když nad tím přemýšlím, tak vlastně infotainment skoro každé značky. Digitální přístrojový štít před řidičem se extrémně jednoduše ovládá a pokud jste někdy jeli třeba i levnějším hyundaiem, rychle pochopíte, co a jak. Nevadí, že displej nelze nějak extra přetvářet k obrazu svému, alespoň je vše jednoduché. Super je head-up displej laškující s rozšířenou realitou. Dokáže například „podtrhávat“ ostatní účastníky provozu, kteří jsou moc blízko před vámi.

Co se týká středového infotainmentu, jako správný automobilový novinář si musím postěžovat, že mi chybí ovládací kolečko a mnoho úkonů musím provádět přes dotykovou obrazovku. Ioniq má alespoň panel na klimatizaci a najdete tu i pár dalších fyzických tlačítek, takže na samotném displeji toho moc řešit nemusíte. Rozhraní je přehledné a bez zbytečných kudrlinek. Základní informace o autě se dozvíte i skrze mobilní aplikaci BlueLink. Díky ní navíc můžete na dálku Ioniq otevřít, předem vyhřát nebo odeslat do infotainmentu trasu vaší cesty.

Plná baterka dřív než řeknete „Flat White“

Už při prvním pohledu okolí pozná, že jde o elektromobil. Nejspíš málokdo ale tuší, že Ioniq využívá nové elektrické globální modulární platformy. Ta díky 800voltové architektuře (podobně jako Taycan nebo e-tron) nabízí rychlejší nabíjení i větší dojezd. Ioniq můžete mít ve variantě ECO se 170 koni a 58kWh baterií, POWER s 229 koni a 77,4kWh akumulátorem, případně POWER 4X4 se stejnou 77,4kWh baterií, ale s přidaným motorem na přední nápravě a 325 koni. Nejslabší verze má podle WLTP dojezd 384 kilometrů, ale nejlepší spotřebu, POWER 4X4 má dojezd 454 km a nejlépe je na tom s 476 kilometry varianta POWER s poháněnou pouze zadní nápravou. Všechny varianty dokážou do baterek poslat až 220 kW na ultra rychlé stejnosměrné dobíjecí stanici. Z 10 na 80 procent kapacity akumulátoru jste za úctyhodných 18 minut.

V redakci nám stačí jen to nejlepší, a proto jsme dostali k testu verzi POWER 4X4. Díky 605 Nm točivého momentu jste na stovce za 5,1 vteřiny. Hned po prvních metrech je člověku jasné, že tohle auto vznikalo od počátku jako elektromobil. I přes vysoký výkon je tak nějak dobře odladěné na pohodovou jízdu. Pádly pod volantem jde regulovat rekuperaci, přičemž na nejvyšší stupeň se na palubce ukáže „i-pedal“. Díky tomu už nemusíte sahat na brzdu a městem projedete pouze pravou nohou. Zamrzí jedině to, že se ovládání jedním pedálem musí nastavit vždy po nastartování nebo přeřazení zpátečky. Nikoho asi nepřekvapí, že vůz dokáže v podstatě z každé rychlosti vypálit jako blesk vysokého napětí. Stejně mu ale víc sedí klidnější jízda, kdy si člověk hraje s rekuperací.

Po plném nabití na displeji svítil dojezd 373 kilometrů. Ve městě dokáže spotřeba klesnout klidně pod 15 kWh / 100 km. Pokud byste tedy počítali s využitelnou kapacitou 70 kWh, dostanete se i daleko přes 450 kilometrů dojezdu. To je libá hudba pro uši všech pohybujících se v uličkách Prahy. Často však slýchám, že spokojenost se rychle změní v nářek, pokud se vydáte na dálnici. Na nářek to ale popravdě při dálniční sto třicítce nebylo, možná tak na malou slzičku. Většinou jsem se při takové rychlosti pohyboval mezi 23 až 26 kWh / 100 kilometrů, což by mělo stačit na ujetí zhruba 270 kilometrů. Město však Ioniqu sedí přeci jen lépe. Na dobrou spotřebu se můžete těšit nejen ve městě, ale i na okrskách, kdy při klidné jízdě pracuje pouze zadní motor a přední je pro úsporu odpojen.

Parametry Hyundai Ioniq 5 Stupeň výbavy POWER 4X4 Maximální výkon 239 kW Pohon elektřina Dojezd dle WLTP 507 km Světlomety LED Náhon 4×4 Převodovka jednostupňová Akcelerace 0–100 km/h 5,1 s Maximální rychlost 185 km/h Délka 4 635 mm Šířka 1 890 mm Výška 1 605 mm Rozvor 3 000 mm Základní cena 1 149 990 Kč Cena testované výbavy 1 599 990 Kč

Hyundai Gretz

Ioniq je skvělý společník na každý den. Má vyspělou nabídku asistentů čítající například automatické měnění jízdních pruhů a klasickým zpětným zrcátkům pomáhají kamery posílající obraz na přístrojový štít. Celkově jde o jedno z nejvyspělejších elektroaut dnešní doby a vytknout toho lze jen málo. Tím, že je testovaný model svým charakterem spíš pohodový, bych doporučil vybrat klidně slabší variantu, protože emoce vzbuzuje jinak než překračováním rychlostních limitů. Pokud nepotřebujete pohon všech kol, radši bych pár korun ušetřil. Cena 1,6 milionu za to nejlepší se bude doma těžko obhajovat i přesto, že může jít bez problému o jediné auto do rodiny. Jedná se o dospělý elektromobil s vymakanou technikou, za kterou by se nemuselo stydět ani BMW nebo Audi. Ioniq navíc disponuje skutečně prostorným interiérem i pro pasažéry vzadu. Za takto sebevědomou cenu by však mohl být uvnitř o kousek prémiovější. Přihlédnu-li však k výborné spotřebě a exkluzivnímu vzhledu, není divu, že se stal Světovým autem roku 2022.