Test Hyundai i30 N (2022): impérium vrací úder II

Pokud fandíte hot hatchům, tady jste na správné adrese

Papírové parametry zdaleka nevystihují skutečnou agilitu

V základu vyjde na 700 tisíc korun

Trvalo to docela dlouho, než se Hyundai zbavil image výrobce laciných a nepříliš povedených aut z devadesátých let. Ono se ani není čemu divit – pokud je průměrné stáří vozů v Česku 15 let, pořád tu zcela běžně jezdí auta z počátku století, která určitě nejsou dobrou reklamou. Jedna z věcí, která značce výrazně pozvedla reputaci, je sportovní divize N, tedy hlavně její produkty. Když přišel první rychlý Hyundai i30 N, tak se mu lidé posmívali. Ovšem jen do doby, dokud se s ním nesvezli. I od nás si odnesl velmi dobré hodnocení. Co nabízí druhá generace?

Facelift? Až příliš mnoho nového

Je to facelift, nebo nová generace? Hyundai přinesl mnoho novinek. Na první dobrou je vidět agresivnější vzhled. Design je sice subjektivní, ale Hyundai i30 N vypadá sakra dobře. Červené doplňky, jako jsou třmeny brzd nebo červené linky, autu v tmavé barvě opravdu seknou. Ale jsou to i příjemné cool detaily, jako je trojúhelníkové brzdové světlo v zadním spoileru, které celkový dobrý dojem posilují. Design podtrhávají i velká 19″ kola.

Sedíme uvnitř

I v interiéru je modernizace znát. Opět je vidět výrazný posun ve zpracování, použitých materiálech i ergonomii ovládání. Okamžitě po usednutí dovnitř víte, že sedíte ve sportovním voze. Sedačky mají výrazné tvarování, všude se táhne modré prošití a na volantu jsou velká tlačítka, kterými měníte režimy jízdy. Na druhou stranu nevypadá interiér tak, že by vás manželka s takovým autem vyhodila.

Infotainment

Palubní desce dominuje 10,25″ dotykový displej. Systém reaguje svižně a informace jsou dobře čitelné i za jasného dne, ale umístění obrazovky už je poněkud oldschoolové. Systém samozřejmě podporuje Apple CarPlay i Android Auto. Dokonce je k dispozici vzdálený přístup k vozu přes aplikaci, ale funkci jsme neměli možnost vyzkoušet. Moc hezky je provedeno grafické zpracování nastavení motoru, tlumičů, stabilizace či zvuk motoru.

Přístrojovka je přehledná a skvěle zpracovaná, ale také už v době futuristických displejů vypadá trochu staromódně.

Volant a řazení

Co naopak nesnese žádnou kritiku, to jsou volant a řadicí páka. Volant je příjemně tlusťoučký, perforovaný, se správnými výplněmi – navrhoval ho někdo, kdo ježdění skutečně rozumí.

Stejně tak hlavice řadicí páky zaslouží chválu. Krásně padne do ruky a manipulovat s ní je radost. Ačkoliv nemám rád manuální převodovky, s touhle bych si dokázal život představit. Je přesná, rychlosti přesně zapadají. A hlavně podtrhuje sportovní charakter jízdy. Dobrzdění před zatáčkou, podřazení z pětky na dvojku, to ke puritánskému sportovnímu autu patří.

Modrá tlačítka

Na volantu najdete dvě modrá tlačítka, kterými měníte jízdní režimy. Hyundai umí být beránek i vlk. Důležité je pravé tlačítko se symbolem závodní vlajky, kterým se aktivuje režim Sport+. Jak asi tušíte, jde o ten nejostřejší režim jízdy. Jdeme se tedy projet?

Výkon nechybí

Po nastartování se ozve hluboké brumlání, za které by se nemusel stydět ani motor s dvojnásobným objemem. Přitom jde „jen“ o dvoulitrový čtyřválec s výkonem 280 koní. Točivý moment 392 Nm je dostupný už od nízkých otáček. Je neuvěřitelné, že v době přidušených chudáčků kvůli přísným emisním normám může být motor tak živý a bezprostřední. Pokud točíte aspoň 2 000 otáček a dáte pedál na podlahu, Hyundai i30 N kdykoliv vystřelí vpřed s takovou chutí, že byste tipovali mnohem větší výkon.

Rychlá pravá ruka

Je otázkou okamžiku, kdy se na přístrojovce začnou zobrazovat oranžové a červené diody, které nabádají k přeřazení na vyšší stupeň. Trefit správný okamžik je samozřejmě klíčové. Kdo někdy v Need for Speed hrál režim drag race, tak ví, o čem mluvím. Když pojedete hodně na krev, budete muset během 15 sekund přeřadit třeba i 8×. Rychlosti jsou velmi krátké, takže musíte mít opravdu rychlou ruku. Naštěstí je převodovka velmi přesná a rychlosti tam zapadají přesně jak chcete. Navíc s řazením pomáhá jeden elektronický pomocníček – meziplyny. Když přeřazujete z jednoho stupně na druhý, nastaví motor přesně takové otáčky motoru, které bude mít motor při přeřazení na daný rychlostní stupeň.

Když třeba podřazujete v 70 km/h na dvojku, motor bude mít v tu chvíli 5 000 otáček. Takže ještě než pustíte spojku, bude držet tyto otáčky, tudíž nedojde k žádném zbrzdění motorem a okamžitě můžete zrychlovat. Je to naprosto skvělá a parádní funkce, kterou bych dal do všech aut s manuální převodovkou.

Podvozek-kouzelník

Auto je postavené velmi hravě. Nejde o 600koňový supersport, nýbrž o auto, se kterým si máte užít okresky. Nebudete s ním ani nejrychlejší – na trhu jsou hot hatche s vyšším výkonem, a navíc pohonem všech kol. Ale fun factor je rozhodně 100%. Jízda vás bude neuvěřitelně bavit, auto je hravé (stále je mimochodem k dispozici klasická ruční brzda) a zatáčky miluje. Opět tomu dost přispívá technika, především samosvorný diferenciál na hnané přední nápravě. Díky němu můžete zatáčky projíždět mnohem rychleji a zrychlovat mnohem dřív – nehrozí totiž, že se v zatáčce odlehčené přední kolo protočí. A to je ta pravá zábava. Stabilizační systém ve sportovním režimu vás navíc nechá vyblbnout a nebude muset zasahovat při každém prokluzu. Limitem rychlosti v zatáčkách rozhodně nebude auto. Budou to spíše pneumatiky (i když na obřích 19″ jsou limity velmi daleko), ale především schopnosti řidiče, protože tady už rozhoduje primárně práce s přenášením hmotnosti auta.

Parametry Hyundai i30 N Stupeň výbavy Performance Maximální výkon 280 koní Zdvihový objem 1 998 ccm Palivo benzin Počet válců 4 Pohon předních kol Převodovka manuální Akcelerace 0–100 km/h 5,9 s Maximální rychlost 250 km/h Délka 4 340 mm Šířka 1 795 mm Výška 1 445 mm Rozvor 2 650 mm Základní cena 699 990 Kč Cena testované výbavy 789 990 Kč

Skvělé řidičské daily

Má-li být Hyundai i30 N vstupenkou k řidičským autům, neuděláte jeho koupí chybu. Zcela bez potíží jej můžete používat jako daily car na ježdění do práce (jen tedy počítejte se spotřebou kolem 9 litrů benzinu), o víkendu pak můžete brousit zakroucené okresky. Hyundai i30 N vás hodně naučí, ale pokud uděláte chybu, tak vás nevytrestá. Kombinace podvozku, motoru a elektronických vychytávek je dokonalá. Naše verze Performance s manuální převodovkou vyjde na velmi rozumných 789 990 Kč. Třeba blízká konkurence Cupra Leon vyjde minimálně o 200 tisíc Kč dráž.

Hyundai i30 N 0.00 8.8 Vzhled a zpracování interiéru 8.0/10

















Propojitelnost s telefonem 8.5/10

















Technologická výbava 8.5/10

















Jízdní vlastnosti 10.0/10

















Klady výkonný motor

samosvorný diferenciál

chytré meziplyny

různé charaktery auta

naladění podvozku

fun faktor Zápory neexistuje verze kombi

spotřeba i při pomalé jízdě

nemoderní palubovka

bez možnosti pohonu 4×4