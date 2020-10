Ostřejší Leon už nemá logo SEATu! Máme pro vás první jízdní dojmy s Leonem CUPRA

Jak již jistě víte, od automobilky SEAT si ostřejší verzi Leonu už nekoupíte. Oficiálně se sportovnější nářadí prodává pod značkou CUPRA, která sice vychází ze SEATu, ale jedná se o „samostatnou“ automobilku a zcela nový brand v koncernu Volkswagen.

Jakmile se mi v mailové schránce objevila pozvánka na první jízdní dojmy s novým Leonem, neváhal jsem. Už SEAT Leon se mi nesmírně líbil po vzhledové stránce a dodnes si stojím za tím, že se jedná o jedno z designově nejzajímavějších modelů, které si v rámci koncernu můžete koupit. Tedy až do příchodu Leonu CUPRA, který vzhled posunul ještě o kousek dále.

Design není pro každého, ale své fanoušky si najde

Na místě, kde jsme čekal na pracovníky automobilky, než mi dají klíčky od auta, jsem se kochal zajímavým matným lakem, který vaše auto dokáže odlišit. Co rozhodně není můj šálek kávy, jsou kola. Jedná se o aerodynamickou záležitost a naštěstí si můžete vybrat i jiná. A proč měl CUPRA Leon aerodynamická kola? Testovanou verzi poháněla plug-in hybridní jednotka, ale o tom až později.

Na přídi najdete LED světlomety se zajímavou grafikou a na masce chladiče samozřejmě logo CUPRA. Oproti Leonu FR má Leon CUPRA pozměněný přední nárazník, ale na první pohled to není tak patrné. Zadní svítilny spojuje LED linka. Ostatně to je trend poslední doby, který využívá například Audi či Porsche. Co si inženýři mohli odpustit, jsou dvě falešné koncovky výfuku. Nelíbí se mi a záď by dle mého vypadala daleko lépe bez nich.

Sportovně, ekologicky, pomalu i rychle

Plug-in hybridní jednotka má hned několik tváří a je jedno, zda pohání model od BMW, Audi nebo zrovna Leon CUPRA. Základem je benzinová čtrnáctistovka, která s elektromotorem nabízí výkon 180 kW. Veškerý výkon jde na přední kola a především díky ihned dostupnému točivému momentu elektromotoru mělo auto dost často problém přenést veškerý výkon na silnici. A to bylo sucho!

Jezdit můžete na elektřinu či nastavit hybridní režim, který sám rozhodne, jaký motor je lepší v danou chvíli využívat. Dále můžete vybírat z několika jízdních módů – individuální, silnice, sport a CUPRA. Asi vám nemusím říkat, že ten poslední je ten nejsportovnější. V tu chvíli auto využívá maximální výkon z obou motorů a jízda je doprovázena zvukem v interiéru. Jde o nepřirozený zvuk, ale nemůžu říci, že by mě nějak urážel, ba naopak! Podtrhoval sportovní chvilky, které jsem si chtěl za volantem Leonu užít. Přeci jen sportovnější jízda bez zvuku je něčím, na co si budete muset s nástupem elektrifikace zvyknout, ale minimálně mně to nějaký čas potrvá. A jistě nejsem sám, že ano?

Na technologie se nezapomnělo

Začneme hned od volantu, za kterým se nachází 10,25palcový displej, který si můžete různě upravovat. Do jisté míry bychom to měli brát jako klasiku, protože analogové budíky už aby jeden pohledal. Displej infotainmentu hraje všemi barvami. Věděli jste, že SEAT má jeden z nejnižších průměrných věků zákazníka? Možná i to je důvod, proč systém působí veselejším dojmem. Pro jeho dokonalé ovládání bych vám doporučil si vzít váš oblíbený kávový nápoj a na parkovišti si vše důkladně proklikat. Na první pohled nabízí mnoho funkcí a je potřeba je dostat „pod kůži“.

Chválit musím za velkou podložku pro bezdrátové nabíjení, kam se vejde i 6,9palcový Samsung Galaxy S20 Ultra. Stejně tak i podporu Apple CarPlay, Android Auto či dva USB-C konektory pro přední cestující a další dva pro zadní cestující.

Po prvních několika kilometrech se mi líbila sportovní sedadla. Nejsou přehnaně měkká a mají i dobré boční vedení. Celkově je pozice za volantem příjemná, sedět lze poměrně nízko a i multifunkční volant padne příjemně do ruky. U volantu se ještě zastavím. CUPRA umístila startovací tlačítko do volantu. Konkrétně je najdete na pravé straně, zatímco na levé straně je volič jednotlivých jízdních režimů. Tohle řešení má jednu nevýhodu – jakmile zaparkujete a kola máte vytočená na nějakou stranu, startovací tlačítko musíte „chvilku hledat“. Zpočátku jsem si je i několikrát spletl s ovládáním trakce, které je na středovém tunelu.

Líbí se mi i netradiční řešení hlídání mrtvého úhlu, které se zobrazuje v LED pásku přímo ve dveřích, nikoli v zrcátku. Nechybí ani adaptivní tempomat, parkovací kamera nebo předkolizní asistent.

První pocity pozitivní, rozhodne však cena

Pocitově jede CUPRA Leon velmi dobře. První kilometry ukázaly, že dynamika je to poslední, co vám bude chybět. Ba naopak i na suché silnici mi kontrolka trakce blikala jako barevná světla na diskotéce. Podvozek v kombinaci s řízením vám dává informace o tom, co se na vozovce děje, a vy tak můžete včas reagovat. Nějaké to sportování by také nemělo být na seznamu zakázaných činností.

S plug-in hybridním pohonem však budete většinu času jezdit lidově řečeno na pohodu a díky 12,8kWh baterii by ani náklady na jeden ujetý kilometr neměly být velké. Na nějaké bližší informace ke spotřebě si budeme muset počkat až do plnohodnotného testu. Dobrou zprávou tak jako tak je, že CUPRA Leon má nárok na speciální „EL“ značky, které vás v Praze opravňují parkovat na modrých a fialových zónách.

Model CUPRA Leon PHEV Maximální výkon 245 koní Zdvihový objem 1395 ccm Palivo benzin Počet válců 4 Pohon pohon předních kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 6,7 Kapacita baterie 12,8 kWh Papírový dojezd na jedno nabití 52 km Délka 4398 mm Šířka 1799 mm Výška 1467 mm Rozvor nápravy 2682 mm

Prvních několik desítek kilometrů za volantem Leonu CUPRA ukázalo, že lehké sportování není zapovězeno ani plug-in hybridním autům. To vše je zabaleno do (dle mého) velmi povedeného designu, který vynikl i díky zajímavému laku. Přidejme k tomu zajímavý infotainment, širokou nabídku asistenčních systémů a rázem tu máme velmi zajímavé auto, které by si své zákazníky mělo najít. Otázkou však zůstává cena.