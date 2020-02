Test Ford Mondeo: vše, co Češi chtějí

Jaká auta mají Češi nejraději? Velké kombíky. Se silným a úsporným naftovým motorem. S pohonem všech kol, slušnou výbavou a přitom pořád cenově dostupné. Jako je třeba Ford Mondeo. Ale uspokojí také smartmaniaka?

Jistota

Vozů Ford Mondeo jezdí po českých silnicích desítky tisíc. A za ty roky, co jej Ford vyrábí, jej dotáhl do velmi kvalitního auta, kterému je reálně velmi obtížné něco vytýkat. Jistě, někomu se nemusí líbit design interiéru, ale to je spíše věc názoru.

Mondeo už není tak lehkonohé auto na ježdění, jaké byly předchozí generace, ale koho baví řízení a volantem rád kroutí, pořád to pro nadšeného řidiče bude volba třeba před Superbem. Boduje vnitřním prostorem, velmi komfortním nastavením a obřím zavazadlovým prostorem. Ale to všichni znají. Mrkněme se proto na chytré technologie.

Sync 3

Infotainment sází na systém, který Ford nazývá Sync 3. Ten je v Evropě dostupný už čtvrtým rokem, takže to není žádná horká novinka, na druhou stranu, Ford jej neustále aktualizuje. Takže nabízí Apple CarPlay i Android Auto – ale jen po USB kabelu. Bezdrátově to neumí. Grafika infotainmentu úplně neodpovídá roku 2020, ale na funkci, ani na ergonomii to nemá žádný vliv.

Hlavní předností infotainmentu jsou možnosti hlasového ovládání. Co si budeme nalhávat, dotykové displeje s velkým množství funkcí odvádí řidičovu pozornost. Místo toho stačí stisknout tlačítko na volantu a vyslovit příkaz v češtině – pro ovládání klimatizace, nastavení rádia či přehrávače hudby a samozřejmě také pro navigaci.

FordPass

Také Ford už vstoupil do on-line světa. Naše testovací auto nebylo funkcemi vybaveno, pokud si ale nové Mondeo budete kupovat, můžete si zakoupit FordPass nebo FordPass Connect. K systému je k dispozici aplikace jak pro iPhone, tak pro Android. A umožní vám vzdálený monitoring vozu. Zjistíte, zda je auto zamčené, kde se nachází, ale také kolik paliva máte v nádrži a dokonce ukáže i tlak v pneumatikách. Mondeo pak umí také vytvořit Wi-Fi hotspot pro další zařízení v autě, jako jsou třeba tablety nebo mobily vašich dětí.

Pomáhá řídit

Mondeo je vybavené armádou jízdních asistentů. Díky kombinaci adaptivního tempomatu, který sám drží odstup od vozu před vámi, a asistenta pro jízdu v pruzích, který auto drží mezi čárami na silnici, je jízda na dálnici skutečnou pohodou. Zkrátka se tolik nemusíte soustředit, protože víte, že auto to zvládne odjet samo. Adaptivní tempomat umí vůz úplně zastavit a pak se zase rozjet, to každý neumí. Součástí adaptivního tempomatu je také pre-collision assist, který sám aktivuje brzdy, pokud hrozí srážka nejen s vozem, ale také chodcem nebo cyklistou.

Parkuje

Co už je dnes standardem, ale stejně to pořád kolemjdoucí překvapí, to je automatické parkování. Stačí stisknout tlačítko, jet kolem řady zaparkovaných aut a jakmile senzory najdou dostatečně velké místo (musí být asi o 20 % delší než samotné auto), stačí zvolit zpátečku, pustit volant a pomalu pouštět brzdu. Mondeo si samo zacouvá. Rychle a bez potíží.

Čte

Automatické parkování tolik neocením, jako kameru, která čte značky kolem silnice. Kdo nikdy v šumu dopravních značek nepřehlédl nějaké to omezení, třeba na 30 km/h, ať hodí kamenem. Aktuální povolenou rychlost auto řidiči promítá, takže si kdykoliv může ověřit, jestli jede povolenou rychlostí.

Kromě čtení rychlostí umí kamera rozpoznat i některé zákazové značky, jako třeba zákaz předjíždění. Čtení značek je víceméně spolehlivé, občas narazíte na to, že kamera přečte rychlost třeba na návěsu kamionu, který jede v pomalejším pruhu na dálnici. Na dálnici se vám pak najednou rozsvítí 80 km/h. Z technologického hlediska je to přeci jen bug. Vždyť auto by mělo vědět, že pokud jede třeba 100 km/h, tak se značka vedle něj nebude pohybovat rychlostí 80 km/h. Aspoň mají vývojáři co vylepšovat.

Je škoda, že čtení značek není spojeno s tempomatem, jako to už dnes některá auta umí. Jinými slovy, že tempomat nerespektuje aktuální dovolenou rychlost.

Jede

Nejlepší je na Mondeu samotná jízda. Tady není co vytýkat. Pohon všech kol neváhá, kola neprotočíte, při normálních rychlostech auto neutrhnete, vždy pojede tam, kam ukážete. Osmistupňový automat řadí hbitě, hladce, jede úsporně.

Pokud nemáte rádi výkonové kompromisy a vždy chcete mít dostatek výkonu, stačí na voliči automatu stisknout tlačítko S. Převodovka pak nenechá otáčky padat a vy zrychlíte vždy bez prodlení. Dvoulitrový naftový motor s výkonem 190 koní slibuje zrychlení na 100 km/h za 9,2 sekundy.

My jsme měli asi slušně zajetou verzi, mrkněte se na video – auto stovku překonalo za 8 sekund a to je dost hezký výsledek.

Chytré tak akorát

Mondeo není úplně autem, které by nadchlo supergeeky. Infotainment je staršího data výroby, nějaké pokročilé technologie, jako jsou světlomety typu Matrix také nehledejte. Na druhou stranu, nic zásadního v autě nechybí. Apple CarPlay i Android Auto jsou k dispozici, i když jen po kabelu. Mondeo tak stále sází na to, co jeho majitelé preferují. Komfort, vnitřní prostor, parádní jízdní vlastnosti a cenovou dostupnost.