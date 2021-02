Test BMW X7 M50i (2020): když vám X5 nestačí

Německá automobilka BMW několik let jen přihlížela tomu, jak konkurence v podobě Mercedesu GLS nebo Lexusu LX se na určitých trzích prodává doslova jako housky na krámě. Tedy až do nedávna, kdy do svého repertoáru přidala BMW X7.

BMW X7 M50i | Když X5ka je pro vás málo 👌🚙

Nejen nafouknutá „X5ka“

Z fotografii to tolik nevynikne, ale BMW X7 je neskutečně velké auto. Alespoň na evropském trhu. Ze všech stran budí „X7ka“ respekt a nejvíce samozřejmě zepředu. Masivní ledviny dělí veřejnost na dvě skupiny a já vlastně ani nevím, zda se mi to líbí, nebo jsem si na tuto novou designovou filozofii automobilky BMW už zvykl.

Testovaný kus stál na 21palcových kolech a zahalen byl do metalického laku, kterému automobilka říká „Artic Grey“. V interiéru se pak nacházela kožená sedadla od BMW Individual. Skoro ani nemusím pokračovat a je vám asi jasné, že málo peněz „X7ka“ stát nebude. O to více, pokud pod kapotu zvolíte jediný osmiválcový motor v nabídce, který se skrývá pod označením M50i, tak jako v našem případě.

Jako v obývacím pokoji

Je libo šest nebo sedm míst? Vůz vám rád vyjde vstříc. Testovaný kus nabízel sedadla v uspořádání 2+2+2, kdy druhá řada sedadel představuje prostor, kde vám nemá vůbec nic chybět. A také, že nebude. Dostatek prostoru kolem sebe, loketní opěrka, hned několik USB-C portů pro nabíjení, vlastní zóna klimatizace i okenní roletky. Za příplatek pak můžete mít i multimediální systém s televizním signálem.

Za volantem se budete cítit podobně jako v případě „X5ky“. Jen prostor kolem vás je ještě větší, a to nemluvím o tom, když se ohlédnete dozadu. Interiér se však nese ve stejném duchu jako u jiných modelů, ničím vás nepřekvapí, což je možná trochu škoda. Zpracování je však výborné, používají se kvalitní materiály a nikde nic nevrže. Tedy vše tak, jak by to v tomto segmentu mělo být.

Prostor ve třetí řadě sedadel závisí na tom, jak velké postavy budou sedět v prvních dvou řadách. Když jsem sedadla nastavil na svoji postavu, tak jsem se i na třetí řadě sedadel cítil velmi dobře. Osobně mi šestimístné uspořádání nedává moc smysl nebo jsem ho jen nepochopil.

Téměř na vrcholu technologických vychytávek

Infotainment běží na displeji o velikosti 12,3 palce. Pokud nemáte rádi dotykové ovládání, pak právě BMW nebo Mercedes je pro vás řešením. Prvně jmenovaná automobilka má z mé strany pochvalu, že vás nenutí displej ovládat dotykem, ale stále si zachovává hardwarová tlačítka iDrive na středovém tunelu.

Celý systém je jednoduchý a přehledný. Samozřejmě je připojený k internetu, takže takové mapové podklady máte online aktualizované. K dispozici je hned několik aplikací, které si můžete stáhnout. Ať už jde o počasí, zprávy a tak podobně. Chválit musím i bezdrátové CarPlay, které jsem si poprvé mohl vyzkoušet v BMW X5 a tam spíše nefungovalo, než fungovalo. V X7 se už vše povedlo vyladit a bezdrátové připojení funguje dobře.

V nabídce jsou i masážní sedadla, příjem televizního signálu pro displej infotainmentu, laserové světlomety, nezávislé topení nebo natáčení zadní nápravy, která veškeré manévrování v dobrém slova smyslu s touto stodolou na čtyřech kolech velmi usnadňuje.

Luxusní segment je o maličkostech

Luxusní segment dnes není jen o velkých motorech, luxusních materiálech či nejlepších technologických vymoženostech poslední doby. Jde také o maličkosti, které vám však každodenní cestování velmi zpříjemní. U „X7ky“ jich mohu jmenovat hned několik.

Mou nejoblíbenější maličkostí jsou vyhřívané a klimatizované držáky na nápoje. Ať už si v zimě koupíte kávu nebo v létě zázvorovou limonádu, udržíte svůj nápoj déle na takové teplotě, na jaké by měl být. Dále mohu zmínit automatické odemykaní, jakmile se s klíčkem přiblížíte k autu, nebo „asistentku, která vám je k dispozici stisknutím jednoho tlačítka. Následně vám pomůže zamluvit hotel, sdělí otevírací dobu určitého podniku nebo vám jen pošle cíl vaší cesty do auta, kde stisknutím jednoho tlačítka vše potvrdíte.

Až čtyři cesty, jak žít s BMW X7

Kdo jste měl někdy možnost si půjčit nebo koupit nějaký novější model od BMW, pak už asi tušíte, že používat můžete nejen klasický klíček, ale i jiná řešení, která vám klíček nahradí. BMW nabízí i svůj klíč s integrovaným displejem. Několik let zpět to byl dobrý nápad, ale dnes, kdy prakticky každý z nás má v kapse nějaký chytrý telefon, nedává využití tohoto řešení smysl. Ale proti gustu…

Mezi poslední dvě řešení patří karta a chytrý telefon se systémem Android. Karta je primárně určena pro majitele chytrých telefonů od Applu, který sice na nedávné konferenci potvrdil, že právě s BMW bude spolupracovat a umožní modely od této německé automobilky odemykat, na to si však budeme muset ještě počkat. Poslední cestou je využití určitých modelů s Androidem, kdy se váš telefon stane digitálním klíčkem a vy pak klasický klíč už nepotřebujete.

Téměř dokonalé rodinné nářadí

Nemůžu přesně mluvit za ostatní, protože rodinu nemám, ale ať přemýšlím, jak přemýšlím, auto jako „X7ka“ je téměř dokonalé rodinné nářadí, jen bych asi vynechal šestimístný interiér. Většinou je jedním z nejdůležitějších bodů prostornost. To vám BMW X7 nabídne se vší parádou i luxusem.

Zavazadlový prostor v případě, že nepotřebujete třetí řadu sedadel, je až 750 litrů, což by i náročnější rodině mělo stačit. A to jsem se ještě nedostal k benzinovému osmiválci pod kapotou, který musí dělat nesmírnou radost tatínkovi, ale věřím, že se najde i nemálo maminek, kterým vykouzlí úsměv na tváři.

Jediný osmiválec, který v „X7ce“ můžete mít

BMW X7 M50i, seznamte se! Jde o 4,4litrový benzinový osmiválec, který je naladěný na 530 koní a 750 Nm točivého momentu. Cestování s ním je neskutečná radost, až si tak začínám říkat, že by nás všechny mělo mrzet, co se aktuálně v Evropě děje. A to nemyslím situaci kolem koronaviru, ale spíše emisní nařízení, které automobilky musejí plnit.

Už po nastartování vám do uší proudí zvuk, který následně rozesměje vaše ústa a do mozku posílá informaci o tom, s čím budete mít tu čest. Sportovní výfukový systém je součástí sériové výbavy, podobně jako sportovní automatická převodovka i diferenciál.

Brzy bude minulostí

Co vám budu povídat, pokud už nepotřebujete řezat každou zatáčku, nechcete nízké auto, protože vaše záda vám dávají najevo, že 30 let už vám dávno bylo a raději preferujete komfort nejen pro sebe, ale pro celou rodinu, pak asi pokukujete po autě, jako je X7.

A pokud si to můžete dovolit, ideálně berte benzinový osmiválec, a to hned z několika důvodů. Ten první jsem už nastínil výše. Kdo ví, jak dlouho takový motor na trhu v Evropě bude. Dalším důvodem je jeho zvukový projev, který vás bude každé ráno vítat. Možná vás hned napadá, že benzin je sice super, ale že to žere i trávu kolem silnice. Je pravda, že za čtyři dny s BMW X7 mi palubní počítač ukazoval 16 litrů na sto kilometrů, jenže…

Prakticky všechny tři dny jsem si užíval dynamiku auta a natáčel i video, které můžete vidět v úvodu článku. Velký časový úsek tak auto stálo nastartované, což spotřebě také nepřidá. Avšak zpáteční cesta z Litomyšle do Prahy znamenala 11,4 litru na sto kilometrů. A to mi rozhodně hodně nepřijde!

Ach, ten podvozek!

Nesmírně mě nadchl podvozek. To, jakým způsobem filtruje veškeré nerovnosti, mi připomnělo Mercedes třídy S. Většinu času se X7 jen tak pohupuje a vy vlastně ani nemusíte dávat plynový pedál až na podlahu. Ostatně stádo 530 koní je vám neustále k dispozici, ale potřebovat ho budete jen výjimečně. Vozidlo má zavěšení kol tvořené dvojitými příčnými rameny vpředu a pětiprvkovou zadní nápravou.

Samozřejmě se jednalo o vzduchový podvozek, který se automaticky při rychlosti 138 km/h snižuje blíže k silnici. V opačném případě jde zvednout o 40 mm, což se může hodit při jízdě v terénu. Testované auto mělo adaptivní podvozek, kdy si můžete vybrat z jednotlivých režimů. Na sportovní mód vůz lehce ztuhne, otáčky motoru se drží výše i reakce na plynový pedál je rychlejší. Většinu času jsem však volil komfortní nastavení, které mně osobně vyhovovalo nejvíce.

Velká auta mají něco do sebe

Na rovinu vám povím, že nejsem velký fanoušek SUV aut a o BMW X7 by se dalo říci, že je takové SUV na druhou. Avšak po několika dnech se mi to začalo líbit. Ve chvíli, kdy dáte za auto 3 miliony, spotřeba je to poslední, co řešíte. Osmiválec má takovou sílu, že kdejaký hothatch bude mít na semaforech problém, a problém nemáte ani v případě, že potřebujete odvézt celou rodinu na hory nebo na jinou dovolenou.

Model BMW X7 M50i Základní cena 2 917 200 Kč Cena testované výbavy 3 591 878 Výkon 390 kW / 530 koní Zdvihový objem 4395 ccm Palivo benzin Počet válců 8 Pohon pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 4,7 Maximální rychlost (km/h) 250 Spotřeba paliva na 100 km 11,1 l (kombinovaná) Zavazadlový prostor 750 litrů Délka 5151 mm Šířka 2218 mm Výška 1805 mm Rozvor nápravy 3105 mm Hmotnost 2555 kg Objem palivové nádrže 82 litrů

V autě se cítíte dobře, máte skvělý rozhled a cítit můžete i jakýsi respekt ostatních účastníků silničního provozu. BMW X7 je zkrátka ještě trochu „vyšší“ level než BMW X5, které už nějaký ten pátek na silnicích můžeme potkávat.