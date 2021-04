Test Audi Q2 (2021): nejmenší SUV a největší překvapení

Je tomu už pět let, co Audi představilo světu model Q2, který si logicky podle názvu stoupl pod Audi Q3. Jedná se tedy o nejmenší SUV, které si od německé automobilky můžete koupit. Koncem minulého roku přišel čas ukázat modernizovanou verzi, která přináší hned několik novinek.

Designový jazyk mnohoúhelníků

Jak je zvykem, modernizace přináší především lehkou změnu designu. Na celé karoserii najdete hned několik mnohoúhelníkových tvarů, ať už jde o masku chladiče singleframe nebo stejné geometrické tvary, které najdete na předním a zadním nárazníku. Osobně mě Audi Q2 po designové stránce za srdce nechytlo a raději bych pokukoval po Audi Q3, ale jde samozřejmě o subjektivní záležitost. Došlo také na světlomety, které ve standardní výbavě využívají LED technologii, a za příplatek se dostanete ještě o level výše – na Matrix LED světlomety.

Ačkoli jde o nejmenší SUV v nabídce Audi, na délku má více než 4,2 metru, šířka se zastavila na 1,79 metrech a výška činí 1,54 metru. Testovaný kus měl ještě sportovní paket S-Line, který zahrnuje například sportovní podvozek snížený o deset centimetrů, sportovní nárazníky nebo 18palcová litá kola. Sáhnout můžete až po devatenáctkách o rozměru 235/40. V základní výbavě bude design auta přeci jen o poznání jiný, než můžete vidět na fotkách, ostatně testovaný kus pobral výbavy za více než 350 tisíc korun.

Starší, ale stále skvělý interiér

Po otevření dveří a následném nastoupení se posadíte do sportovních sedadel, které kombinují kůži a látku. Před vámi bude multifunkční volant, který stále sází na hardwarové ovládací prvky, nikoli na dotykovou variantu, jak tomu je u některých modelů od Volkswagenu. Před volantem je pak virtual cockpit, který patří i po letech k tomu nejlepšímu, co si můžete koupit.

Nejvíce ze všeho se mi však líbí kruhové výdechy klimatizace, kolem kterých je stříbrný kruh, který zároveň slouží pro uzavření dané ventilace. Hezké, chytré a účelné. I displej infotainmentu, který doslova trčí z palubní desky, má své výhody. Nemusíte tolik sklánět hlavu ve chvíli, kdy ho ovládáte.

I ovládání klimatizačních podmínek v interiéru probíhá výhradně přes hardwarová ovládací tlačítka, která se nacházejí na středovém panelu. Pod nimi pak dva držáky na nápoje a malá odkládací plocha, kam se však nevejde ani iPhone XS Max. Bezdrátová nabíječka pro chytré telefony je umístěna pod loketní opěrkou.

Na sedadle je dostatek místa i pro vyšší postavy, ale čím více centimetrů řidič bude mít, tím méně místa bude mít osoba na zadní lavici. Při mých 173 centimetrech je to ještě v pohodě, ale mít o 15 centimetrů více, bylo by to už o trochu horší. Naopak potěší zavazadlový prostor, který pojme 405 litrů, po sklopení zadních sedadel jde pak o 1050 litrů.

Když starší neznamená horší

Vrcholný infotainmentový systém využívá 8,3palcový displej, který není dotykový, ale ovládá se pomocí tlačítek na středovém tunelu. Ačkoli se jedná o starší systém, nechybí mu nic, co by běžný smrtelník potřeboval. Jeho součástí je navigace, Audi Connect nebo podpora Apple CarPlay. Ochudit se nemusíte ani o skvělý audiosystém od společnosti Bang & Olufsen s výkonem 705 W a 14 reproduktory.

Po připojení na internet máte k dispozici mapové podklady aktualizované v reálném čase, ale také můžete využít aplikaci pro váš chytrý telefon, ze kterého jde následně auto nejen zamknout, ale také zjistit množství paliva v nádrži, zbývající dojezd, popřípadě někomu dalšímu vůz odemknout, stejně jako sledovat vaše jízdní statistiky. Třešničkou na dortu je fakt, že aplikace je dostupná i pro Apple Watch.

Pro cestující vepředu jsou k dispozici USB porty, pro zadní cestující pak už porty USB-C. To je příjemná záležitost, pokud potřebujete mít v těchto pandemických dnech kancelář v autě ve chvíli, kdy máte počítač, jejž je možné nabíjet přes USB-C. Samozřejmě že při práci baterie mizí, ale ne tak rychle, a jakmile jsem svůj MacBook zavřel, tak se dokonce zvládl i nabíjet.

Modernizace se dotkla i asistenčních systémů

Sériově dodávaný je systém nouzového brzdění, který je založený na radarovém senzoru, jenž je umístěný v předním nárazníku. Ten v případě hrozící kolize sníží rychlost, aby se zmírnily následky nehody. Ani za upozorňovaní v případě nechtěného opuštění jízdního pruhu si nemusíte připlácet.

Naopak za asistenční paket s názvem Drive, který byl součástí testovaného auta, si připlatíte 100 900 Kč. Za tyto peníze dostanete adaptivní tempomat poslední generace, který spolupracuje s hlídáním jízdního pruhu a automaticky reaguje na změnu rychlosti auta jedoucího před vámi.

Dále jde o virtuální kokpit či kamerový systém s funkcí rozpoznávání dopravních značek. Tento systém spolupracuje s adaptivním tempomatem a mapovými podklady. To znamená, jakmile se blížíte do vesnice, Audi Q2 samostatně zpomalí, vesnici projedete maximální povolenou rychlostí a na konci vesnice zase automaticky zrychlí na nastavenou rychlost na tempomatu.

Dobrá spotřeba i příjemný podvozek

Audi Q2 35 TDI je ve skutečnosti označení pro dvoulitrový naftový čtyřválec s výkonem 150 koní. Přes automatickou převodovku S tronic se přenášel na všechna čtyři kola. S autem jsem absolvoval více než 300 kilometrů, většinu z nich po dálnici, rychlostních komunikacích a zhruba 20 kilometrů po městě. Motor jsem dvakrát nešetřil, i tak se spotřeba zastavila na 6,3 litrech na sto kilometrů.

Když něco funguje, tak není potřeba to celé měnit. I v tomto duchu se nesl facelift Audi Q2, které působí dospěleji, ačkoli jde o nejmenší SUV v nabídce. Za volantem jsem si nepřipadal jako v SUV, ale spíše jako v nějakém allroadu, pokud bych měl zůstat v terminologii Audi. Podvozek je jistý, poměrně pohodlný a i nějakou tu zpětnou vazbu do volantu dostáváte, a to přesto, že řízení samotné je dosti přeposilované.

Když vás dokáže překvapit

Přiznám se, že jsem od Audi Q2 mnoho nečekal. Jak už bylo řečeno, jde o nejmenší model z rodiny SUV s logem Audi na kapotě. Logicky se někde muselo šetřit, a tak jsem čekal, kde se to projeví. Že v interiéru máte starší generaci infotainmentového systému, je dáno dobou, kdy se tato generace vyvíjela, to bych jako problém neviděl.

Spíše jsem čekal, že auto nenabídne tak pohodlný podvozek a celkově velmi vyspělé jízdní vlastnosti, včetně různých asistenčních systémů, kterým samozřejmě pomohla právě modernizace. A to v testovaném kusu byl sportovní podvozek, který jde však standardně vyměnit za podvozek s adaptivními tlumiči.

Model Q2 S line 35 TDI Základní cena 991 900 Kč Cena testované výbavy 1 346 800 Kč Stupeň výbavy S line Výkon 110 kW / 150 koní Zdvihový objem 1968 ccm Palivo nafta Počet válců 4 Pohon pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 8,2 s Maximální rychlost (km/h) 210 Délka 4208 mm Šířka 1794 mm Výška 1477 mm Rozvor nápravy 2589 mm Hmotnost 1570 kg

A pak je tady motor, který se mi líbil ze všeho nejvíce. Výkonu máte tak akorát a za více než 300 kilometrů si motor vzal průměrně 6,3 litru na sto kilometrů, což je vzhledem k horší aerodynamice něčím, co bych čekal spíše u Audi A3 než u Audi Q2. Jak moc velký vliv na spotřebu má systém cylinder on demand, je těžké odhadovat. Ten v případě nízkého zatížení motoru deaktivuje druhý a třetí válec, čím se nějaké to palivo ušetří. Po tom všem může být už jen příjemným benefitem prodloužená záruka na 4 roky/120 000 kilometrů.