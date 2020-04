Test Audi A4 Allroad quattro: connecting people

Když jsem na Allroadu zprovoznil všechny on-line funkce, spojil ho s mobilem, přihlásil do cloudu a vůbec nastavil vše, co bylo třeba, vzpomněl jsem si na starý slogan Connecting people (modří už vědí). Protože takto sofistikovaně připojený automobil jsem v testu ještě neměl.

Login do auta

Při usednutí do vozu a nastartování vás na displeji infotainmentu přivítá volba uživatele. Kdo si střídá auto s manželkou (nebo kýmkoliv jiným), tak moc dobře ví, jaké to je znovu všechno nastavit. U Audi to mají dotažené do posledního detailu, veškerá nastavení, která provedete, se uloží k uživatelskému profilu do cloudu. Stačí tak tedy zvolit správného uživatele a hned jste „ve svém“. Pokud auto funguje jako služební a nechcete, aby někdo viděl třeba vaše oblíbené cíle v navigaci, můžete si dokonce svůj profil chránit PIN kódem. Pokud ochranu nemáte, nemusíte se bát, že byste se po každém usednutí museli do auta „logovat“. Pokud neprovedete výběr uživatele, automaticky se zvolí ten poslední.

Jedeme

Pak stačí přepnout volič automatické převodovky do režimu D (případně sportovního S) a jedete. Naftový motor 2.0 TDI s výkonem 140 kW nemá s vozem vůbec žádné potíže. Komu by to bylo přesto málo, má možnost sáhnout po verzi s výkonem 210 kW. Škoda, že Allroad není možné zkombinovat s šestiválcem. K charakteru auta by se V6 hodila.

Allroad jede tak, jak čekáte. Velmi tiše a s mnohem větším komfortem než běžné Audi A4. Allroad, jak už z názvu vyplývá, je určen i pro horší cesty. Z toho důvodu má o 23 mm vyšší světlou výšku a více komfortní nastavení. Kdo pokukoval po SUV, ale přitom si chce užívat výhod kombíku, pro toho bude Allroad správnou volbou. Dálniční přesuny, jízda po lesní cestě, Allroad se všude cítí jako doma. Všechny vozy Audi řady Allroad mají pohon všech kol, tento vůz není výjimkou.

Pokud přeženete nájezdovou rychlostí do zatáčky, projeví se nedotáčivost vozu. Ale to už musíte jet opravdu rychle a elektronika vás ve štychu nenechá.

Infotainment

To co vás bude zajímat, to je multimediální systém Audi MMI. V základu dostanete MMI Radio plus a k tomu dotykový displej s úhlopříčkou 10,1″ (1540 x 720 bodů). Naše verze byla vybavena systémem MMI plus za kterou Audi žádá neskromných 64 200 Kč. Kromě navigace dostanete v balíčku Audi connect (popíšeme později) a především připojení vozu k internetu přes zabudovanou SIM kartu. Ve výbavě byl navíc Audi smartphone interface (9 200 Kč), který přidává funkce Apple CarPlay a Android Auto. Bohužel jen po kabelu, bezdrátově Audi funkci nenabízí ani za příplatek. Což je škoda, vzhledem k tomu, že koncern Volkswagen má tuto technologii již dlouho k dispozici.

Navigace

Jak infotainment funguje, to nejlépe uvidíte na našem videu, kde procházíme všechna dostupná menu. Navigace je sice drahá, ale funguje parádně. Zadávání cílů můžete samozřejmě provádět hlasem v češtině, ale také psaním na dotykovou obrazovku. A to ne jen ťukáním na klávesnici, to není při jízdě příliš bezpečné, ale jednoduše tím, že název prstem napíšete na displej. Funguje to skvěle.

Navigace je připojená k internetu, takže pro hledání cílových destinací umí využít Google. Díky on-line funkcím má také přehled o aktuální dopravě a umí se vyhýbat zácpám a problémům na silnici. Ačkoliv jsem dal integrovaným navigacím sbohem na úkor aplikaci Waze, ta v Audi mě zase nalomila, protože je velmi dobře použitelná.

Audi connect

Aplikace Audi connect nejsou už žádnou novinkou, Audi je nějaký ten rok nabízí. Umí zobrazit navigaci pohledem Google Earth, přehrává on-line rádia, zobrazuje počasí, ale také umí zobrazit zprávy z vámi nadefinovaných RSS kanálů. A to nejen zobrazit, ale umí je i v češtině přečíst. Je fajn si cestou do práce nechat přečíst zprávy z vašich oblíbených médií. Díky připojení k internetu lze k Allroadu přistupovat vzdáleně pomocí aplikace myAudi.

myAudi

Právě aplikace pro smartphony myAudi ve své aktuální verzi funguje parádně. Zobrazí všemožné podrobnosti o vozidle, jako je stav paliva v nádrži, počet ujetých kilometrů a stav vozu – zda je zamčený, zda jsou okna zavřená atd. Informuje vás o tom, kdy máte naplánovaný servis, kolik zbývá AdBlue, ale třeba i to, jaké je množství oleje ve voze.

Kromě toho ale můžete vůz i vzdáleně ovládat. Odemknout, zamknout, pokud je vozidlo vybaveno nezávislým topením (naše nebylo), tak ho na dálku vytopit. Co se mi na tom líbí ze všeho nejvíce – příkazy lze na iOS uložit jako zkratky a pak je vyvolat pomocí Siri. Takže hlasovým příkazem je skutečně možné auto odemknout či zamknout. Tohle je vážně cool a můžete se na to mrknout v našem videu výše.

Tím, že je možné funkce zahrnout do zkratek, tak už asi tušíte, že funkce lze zahrnout do celého ekosystému chytré domácnosti. Těch scénářů lze vymyslet stovky. Od automatické aktivace nezávislého topení 30 minut po zazvonění budíku, až po navázání na chytré zámky, žárovky nebo třeba příchody/opuštění lokalit. Tohle je opravdová geekovina.

A praktické využití? I to se dá najít. Veze vám Rohlík nákup, vy ještě nejste doma, ale auto stojí na ulici? Stačí kurýrovi říct, že mu odemknete šedé Audi, ať dá nákup do kufru a pak zase zamknete. Ani nemusíte spouštět aplikaci, zkrátka stačí jen hlasový příkaz.

Asistence

Armáda bezpečnostních asistentů, které bdí nad vaší jízdou, to dnes u moderního auta nikoho nepřekvapí. Co stojí za zmínku, to je tempomat s Predektivní regulací rychlostních limitů. Jedete dlouhou cestu plnou malých vesnic? To znamená jediné – pořád zpomalovat a přidávat. A nebo to zkrátka necháte na tempomatu. Pokud máte povolenou predektivní regulaci, tempomat bude respektovat dopravní značky.

Takže v okamžiku, kdy budete míjet ceduli obce, pojede auto přesně 50. A za obcí zase zvýší rychlost na 90 km/h. Tempomat respektuje i ostré zatáčky, případně kruhové objezdy. A samozřejmě i radar. Dá se tak říct, že na plynový pedál a brzdu vůbec nebudete muset sahat.

Virtual cockpit

Další vychytávku, která vás bude bavit je Audi virtual cockpit plus (14 200 Kč). Displej o úhlopříčce 12,3″ a s rozlišením 1920 x 720 bodů nabízí široké možnosti individualizace zobrazení. Malé či velké budíky, mapa, informace o jízdě. Je toho opravdu hodně. Co mě ovšem mrzí, že k dispozici není zobrazení, které známe z Audi R8, kdy je uprostřed displeje obří budík ukazující rychlost a otáčky motoru. To je mé oblíbené zobrazení.

Lepší než SUV

Vozy SUV jsou v módě, ale z mého pohledu je Audi A4 Allroad quattro v každém ohledu lepším vozem. Díky vyšší světlé výšce a asistentům se nemusíte bát vydat mimo asfaltové silnice, vnitřní prostor vám rozhodně chybět nebude, přitom budete jezdit s velmi nízkou spotřebou, na komfortním podvozku a ani rychlé dálniční přesuny nečiní vozu problémy.

Vytýkat lze auto jen dvě věci. První je chybějící bezdrátový Apple CarPlay. Jde o nový model, tam už by to mělo jít bez kabelů. A pak je to cena příplatků. Základní model vyjde na 1 271 900 Kč, toto konkrétní auto pak stojí díky příplatkům o půl milionu více a to by šlo ještě pokračovat. Za tyto peníze lze pak pořídit Audi A6 Allroad quattro s šestiválcem a na vzduchovém podvozku, ale samozřejmě s ne tak bohatou výbavou.