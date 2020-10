Tesla uvolnila plné autonomní řízení, prozatím v testovacím režimu

Automobilka Tesla směřuje k autonomnímu řízení téměř od samého počátku své existence, cesta však byla trnitější, než se očekávalo. Novou verzi funkce pak Elon Musk chválil již v polovině srpna, kdy na Twitteru prozradil, že byl kompletně přepracován kód, který měl autonomii na starost. Do práce v té době jezdil s ranou verzí firmwaru, přičemž prý bylo nutné jen minimum zásahů během jízdy. Zpřístupnění pro další majitele vozů Tesla odhadl na 6 – 10 týdnů.

Firmware se nyní opravdu po zhruba 10 týdnech dostává i k malému počtu majitelů, kteří ale funkci zevrubně testují. Vozy jsou schopné sledovat provoz a aktivně se mu přizpůsobit pouze za pomoci kamer, aniž by byl potřeba LIDAR, tedy metodu měření, která pro odhad vzdálenosti používá laserový paprsek a měří, za jak dlouho se odraz vrátí k vysílači (touto metodou jsou vybaveny například nové iPhony 12). Musk však od počátku deklaruje, že tato metoda je pro autonomní řízení zbytečná, dokonce ji označil za stupidní.

The FSD improvement will come as a quantum leap, because it’s a fundamental architectural rewrite, not an incremental tweak. I drive the bleeding edge alpha build in my car personally. Almost at zero interventions between home & work. Limited public release in 6 to 10 weeks.

— Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2020