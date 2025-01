Tesla řeší problémy se vzdáleným parkováním, počet nehod výrazně vzrostl

Americký výrobce elektromobilů Tesla řeší problémy s funkcí Actual Smart Summon

Ta v překvapivě vysokém počtu případů nefunguje tak, jak by měla

Namísto přijetí vozidla k jeho majiteli v některých situacích způsobuje dopravní nehody

Ačkoli jsou mezi námi lidé, kteří si řízení užívají a poskytuje jim nenahraditelný pocit, pro většinu lidí se jedná jen o nejrychlejší způsob, jak se přesunout z bodu A do bodu B. Pro zvýšení jejich bezpečnosti a komfortu se automobilky předhánějí v tom, kdo nabídne více různých asistentů, ať už jde o řízení, brždění nebo třeba parkování. Výjimkou není ani americká Tesla, jejichž vozidla jsou doslova prošpikována moderními technologiemi, které řidičům usnadňují jízdu v mnoha různých ohledech.

Místo chytrého přivolání dopravní nehoda

Jednou z těchto funkcí je také ta s názvem Actual Smart Summon. Ta vám na zavolání přivolá vozidlo z parkovacího místa až rovnou k vám, což může přijít vhod například ve chvíli, kdy se vám nechce chodit přes velké parkoviště a složitě z něj vyjíždět. Jak to tak ale vypadá, tato chytrá funkce je o něco méně chytřejší, než jak by si v Tesle představovali, alespoň podle amerického Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA). Ten totiž zkoumá hned několik dopravních nehod, které způsobila výše zmíněná funkce.

NHTSA uvádí, že obdržela hlášení o 16 nehodách, které se týkaly funkce inteligentního přivolání vozidel Tesla, konkrétně Modelu S a X z let 2016 až 2025 a také Modelu 3 z let 2017 až 2025 a Modelu Y z let 2020 až 2025. Úřad pro vyšetřování nehod (ODI) aktuálně prověřuje odhadem 2,6 milionu vozidel s touto parkovací funkcí. Tesla znovu spustila tuto funkci po modernizaci, která odstranila radarové a ultrazvukové senzory a nahradila je pouze kamerou. Avšak od chvíle, kdy byla funkce pod novým názvem znovu povolena, se na YouTube a dalších sociálních sítích objevila řada videí s údajnými nehodami, které staronová funkce způsobila.

V těchto videích vozidla Tesly narážejí do jiných vozidel, srážejí se s parkovacími značkami nebo narážejí do zdí. Na druhou stranu ale existuje také spousta videí, která ukazují, že funkce dálkového přivolání funguje bezchybně, a to i na přeplněných parkovištích. NHTSA se však zabývá případy, které nedopadly dobře. Sice v těchto případech nebyla hlášena žádná zranění, ale agentura prověřuje obvinění z řady nehod, kdy měl uživatel příliš málo času na reakci, aby zabránil nehodě, ať už s ohledem na dostupný výhled, nebo na uvolnění tlačítka aplikace telefonu, které zastaví pohyb vozidla. Jak vyšetřování nakonec dopadne je otázkou i s ohledem na nástup Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států – ten se totiž netají vřelým vztahem k Elonu Muskovi, kterému Tesla patří.