Tesla představila pivo v designu Cybertrucku. Z ceny vám spadne brada

Nově v nabídce najdete pivní sadu s keramickými nádobami v designu Cybertrucku

Pivo pochází z kalifornského pivovaru Buzzrock Brewing Co. a jedná se o světlý ležák s obsahem alkoholu 7 %

Cena v přepočtu přesahuje 4 tisíce korun, dvě „třetinky“ piva se tedy celkem prodraží

Tesla se dlouhodobě snaží zaujmout pozornost médií i potenciálních zákazníků vytvářením drobných produktů s designovým jazykem firmy a odvážnými cenovkami. V minulosti už jsme viděli vylomeniny v podobě kraťas, píšťalky, lžičky na zmrzlinu, ale vzpomeneme si také na plamenomet, který byl v prodeji pod další značkou Elona Muska The Boring Company.

Už dříve jsme ale mohli zaznamenat třeba speciální tequilu nebo pivo GigaBier, které vznikly k příležitosti otevření Gigafactory v Berlíně. Nyní se na webu společnosti objevilo další pivo. V podstatě se jedná o celé balení, v kterém najdete dvě piva CyberBeer s obsahem 0,33 litru a dvě keramické nádoby CyberStein v černém provedení. Jak název, tak i design odkazuje k očekávanému Cybertrucku.

Světlý ležák z Kalifornie vyjde draho

Na jednom z piv je nápis CyberBeer ve stylu loga Cybertrucku. Na druhém pak najdeme ježka s pivem a nápisem „haha cheers“, což je reakce na internetový mem ježka s nápisem „haha yes“, který se objevoval i při potvrzení objednávky vozu Tesla. A co se nachází uvnitř lahví? Světlý ležák z pivovaru Buzzrock Brewing Co., který byl založen v roce 2019 a najdeme jej jen pár kroků od showroomu Tesly ve městě Torrance v Kalifornii. Cena za celou sadu je 150 dolarů, což odpovídá více než 4 tisícům po přepočtu a přičtení daně. To není málo obzvláště pokud zabrousíte na web pivovaru, kde podobné pivo bez designu Tesly najdete za v přepočtu 200 až 300 korun.

Uvnitř Tesly tedy spoléhají především na sběratelskou hodnotu zmíněných keramických nádob. Objednávky jsou již spuštěny a doručení má probíhat ke konci října. I přes vysokou cenu lze očekávat, že novinka zmizí velmi rychle a později bude vyprodaná, stejně jako je tomu například u již zmíněné píšťalky.