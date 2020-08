Tesla pokořena. Elektromobil Lucid Air má nabídnout dojezd až 832 kilometrů

Když se řekne elektromobil, většině z vás se jistě vybaví Tesla. Tato americká automobilka nabízí u svých modelů nejdelší dojezd, což je jeden z důvodů, proč veřejnost Teslu vnímá jako průkopníka elektromobility.

Už několik let si na Teslu brousí zuby konkurence, ale většinou zůstalo pouze u slov. Až do včerejšího dne, kdy automobilka Lucid potvrdila, že model Air má dojezd dle cyklu EPA 517 mil, tedy 832 kilometrů. Zda i v tomto případě nepůjde pouze o sliby uvidíme až časem.

S dojezdem 517 mil (832 kilometrů) by Lucid Air překonal Teslu Model S Long Range o 185 kilometrů. Tajemstvím však zůstává, jakou kapacitu baterie Lucid Air využívá. V minulosti společnost mluvila o kapacitě okolo 130 kWh, což by znamenalo jistou výhodu oproti Modelu S.

Aby se jednalo o spravedlivý souboj je právě kapacita baterie důležitým aspektem. Lucid tvrdí, že jedním z několika důvodů dlouhého dojezdu je, že se povedlo snížit hmotnost auta. To by poukazovalo na to, že automobilka nakonec vsadila na menší kapacitu baterie než bylo v plánu. Jestli se tak skutečně stalo, můžeme momentálně jen spekulovat.