Tesla odhalila elektrickou čtyřkolku. Cyberquad ujede 24 km, ale levná rozhodně nebude

Možná jste již zaregistrovali, že kromě Cybertrucku Tesla chystá i čtyřkolku Cyberquad, kterou naložíte do nákladového prostoru Cybertrucku a zároveň ji z vozu i dobijete. Nyní Tesla nenápadně odhalila také dětskou verzi této čtyřkolky.

Cyberquad pro děti je možné objednat už nyní za cenu 1900 USD (necelých 43 000 Kč bez DPH). Dodání má proběhnout za 2 až 4 týdny. Tesla však upozorňuje, že to nemusí stihnout do Vánoc. Čtyřkolka je navržena pro děti od osmi let. Má ocelový rám, nastavitelné odpružení i zadní kotoučové brzdy.

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk

— Franz von Holzhausen (@woodhaus2) December 2, 2021