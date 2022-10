Tesla má za sebou rekordní čtvrtletí. Dodala téměř 350 tisíc elektromobilů

Elon Musk může zase slavit. Po slabším druhém čtvrtletí nastal opětovný nárůst v oblasti množství dodaných vozů Tesla novým zákazníkům. Konkrétně se jedná o rekordních 343 830 kusů. Ve druhém čtvrtletí byly výsledky poznamenány různými uzavírkami spojenými s pandemií a problémy s logistikou.

Nyní populární automobilka opět navazuje na rekordní růst, protože vyrobila celých 365 923 vozů. Nějakých 20 tisíc jich tedy ještě zůstává na skladech. Model 3 a Model Y tvořily z celkového počtu celkem 325 158. Model S a Model X pak dělaly zbývajících 18 672.

Smoothing out crazy end of quarter delivery wave to reduce expedite costs & relieve stress on Tesla team. Aiming for steadier deliveries intra-quarter.

— Elon Musk (@elonmusk) October 2, 2022