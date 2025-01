Tesla Cybertruck se prodává jako housky na krámě. Tak proč je ve slevě?

V Česku milujeme slevy, a to dokonce tak moc, že mnohdy kupujeme věci ve slevě i ve chvíli, kdy jsou dražší, než před touto slevovou akcí. Kromě snadného lákadla na nákup různého zboží a služeb je nicméně sleva také dobrým indikátorem toho, že něco není v pořádku a prodeje nejdou zcela podle plánu. Protože pokud se vše prodává jako na běžícím páse, proč dávat slevu? Takovou otázku si lze položit i v případě posledního elektromobilu od Tesly, kterým je ikonický Cybertruck.

Americká automobilka se nedávno pochlubila tvrzením, že Cybertruck je nejlépe prodávaným elektrickým pickupem ve Spojených státech za rok 2024. Přesto vůbec poprvé na něj nabízí slevu ve výši až 2 600 dolarů (cca 77 tisíc korun s daní), což by mohlo naznačovat, že i přes „rekordní“ prodeje není situace tak růžová, jako Tesla prezentuje. Slevy, které jsou k dispozici na webových stránkách, dosahují až 1600 dolarů (cca 47 tisíc korun s daní) u zcela nových Cybertrucků a až 2600 dolarů u mírně ojetých předváděcích vozů. Finální snížení ceny poté závisí na konkrétní konfiguraci.

The truck that

“they won’t make” & that “nobody will buy”

… has become America’s bestselling electric pickup truck in 2024

Thank you Cybertruck owners! pic.twitter.com/8YBFNeCXjh

— Cybertruck (@cybertruck) January 15, 2025