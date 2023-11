Tesla chtěla zakázat přeprodej Cybertrucků, kontroverzní bod nakonec ze smlouvy zmizel

První Cybertrucky od Tesly mají být doručeny zákazníkům na konci tohoto měsíce. Před pár dny navíc unikly detailní specifikace nového vozu. Na síti X se ale nedávno objevil výňatek z kupní smlouvy uzavřené s Teslou, která zákazníkům kladla zvláštní překážku v případě prodeje na trhu s ojetými vozidly. Ještě zajímavější ale je, že po pár dnech a troše rozruchu záhadný odstavec zmizel.

Podle nové smlouvy nebylo možné Cybertruck prodat rok od jeho zakoupení bez písemného svolení od výrobce. Pokud by se vám jako potenciálnímu kupci přerostlý truck po pár měsících znelíbil, měli jste se dovolit Tesly, zdali svůj vůz můžete prodat někomu jinému. V případě, že byste toto pravidlo nerespektovali, firma Elona Muska hrozila soudním sporem o částku v přepočtu vyšší než milion korun.

How had I never seen this in the Motor Vehicle Order Agreement before? pic.twitter.com/wI5FP05qV0

— Mike – CyberOwners.com (@TeslaTruckClub) November 11, 2023