Těšíte se? Call of Duty: Warzone se dočká mobilní verze

Populární battle royale hra Call of Duty: Warzone studia Activision, která pro Windows, PlayStation 4 a Xbox One vyšla 10. března 2020, bude k dispozici i pro mobilní telefony. Na konci minulého týdne to potvrdila sama vývojářská společnost. Vzhledem k tomu, že toto oznámení nedoprovázely screenshoty ani žádné video ze hry, natož alespoň přibližný termín vydání, dá se očekávat, že vývoj samotný je ještě v plenkách. Této domněnce nahrává také fakt, že studio hledá pro práci na této hře nové vývojáře.

Vývojáři zatím nekomentovali ani to, zdali bude možné hrát pouze proti ostatním mobilním hráčům, nebo je v plánu řešení à la Fortnite, kde se střetávají hráči napříč platformami.

Mobilní střílečky mohou být pro herní studia velmi finančně zajímavé. Díky titulu Call of Duty: Mobile to už ostatně ví i Activision. Ve hře, kterou vyvíjelo spolu se studiem TiMi Studios, od roku 2019 uživatelé utratili celkem 1,5 miliardy dolarů. Velké popularitě se těší také konkurence v podobě PUBG: Mobile nebo Garena Free Fire.