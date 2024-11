Temu má obří problém. Evropská komise čínskému obchodu hrozí miliardovou pokutou

Evropská komise (EK) ve čtvrtek informovala o tom, že zahájila oficiální vyšetřování čínského obchodu Temu z obav o porušení zákona o digitálních službách (DSA). Komisi se nelíbí, že se na Temu nachází mezi sortimentem i nelegální produkty. Problematickým se jeví i přístup k uživatelským datům a gamifikace nákupů na platformě.

Z dostupných informací vychází, že Evropská komise je s Temu v kontaktu již od června tohoto roku. Vyšetřování se přitom týká hned čtyř potenciálně problematických bodů. Tím hlavním je údajný prodej „nevyhovujících výrobků v zemích EU“. Nejčastěji jde o produkty, které nesplňují certifikaci CE; tedy bezpečnostní, zdravotní a environmentální nároky stanovené Evropskou unií.

Dále se komisaři zaměří na gamifikaci celé platformy. Dle vyjádření EK panuje obava, že Temu nasazuje záměrně návykový design a systémy odměn, které mohou mít negativní dopad na fyzickou i duševní pohodu spotřebitelů.

Ačkoliv se o tom komise přímo nezmiňuje, řeč je velmi pravděpodobně o nátlakovém marketingu, když se cena zboží mění klidně i několikrát během jedné hodiny, a to ještě v závislosti na tom, zdali máte zboží v košíku, či nikoliv. Obecně platí, že čím rychleji nákup uděláte, tím lepší cenu dostanete.

K dalším bodům vyšetřování patří doporučovací algoritmus a sběr uživatelských dat. Komise chce mít přehled o tom, jaké nástroj Temu používá a na jaké úrovni je ochrana těchto dat před zneužitím od třetích stran.

„ Chceme zajistit, aby společnost Temu dodržovala akt o digitálních službách. Zejména při zajišťování toho, aby výrobky prodávané na jejich platformě splňovaly normy EU a nepoškozovaly spotřebitele. Naše prosazování zaručí rovné podmínky a to, že každá platforma, včetně Temu, plně respektuje zákony, které udržují náš evropský trh bezpečný a spravedlivý pro všechny,“ uvedla eurokomisařka Margrethe Vestagerová.

📢update!

Today we open a formal investigation to assess whether @temu may have breached the Digital Services Act.

We will check (e.g.):

👉whether TEMU did enough to prevent the presence of illegal traders

👉the risks of addictive design of the servicehttps://t.co/bxstNi982G https://t.co/OiMOe2PgS8

— Margrethe Vestager (@vestager) October 31, 2024