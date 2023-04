Těmto iPadům letos skončí podpora. Není mezi nimi ten váš?

Apple podle všeho letos ukončí podporu pro tři iPady

Co se týče iPhonů, seznam kompatibilních zařízení by měl být stejný jako u iOS 16

Tak jako každý rok, i letos Apple ukončí softwarovou podporu pro některé své telefony a tablety. Již v minulosti jsme informovali o tom, že aktualizaci na iOS 17 obdrží nejspíš všechny iPhony, které aktuálně běží na iOS 16. Jenže tak veselá situace nepanuje u tabletů – hned tři modely o podporu letos přijdou.

Ze seznamu podporovaných zařízení by letos měly odejít tři iPady, které pohání čipset Apple A9 či A9X. Uvádí to francouzský server iPhoneSoft. V obou případech jde přitom o zařízení starší víc jak 5 let. Apple tak znovu ukazuje, že příkladná podpora je něco, co dlouhodobě zdobí jeho produkty. Jaké iPady tedy údajně přijdou o podporu?

12,9″ iPad Pro (2015)

9,7″ iPad Pro (2016)

iPad 5. generace (2017)

Únik je nutno brát trochu s rezervou, přece jenom Apple umí překvapit. Nicméně dávalo by to perfektní smysl, protože iPhonům s čipsetem A9 byla podpora ukončena již dávno. Zdroj iPhoneSoft se jeví jako věrohodný, vloni správně informoval o podpoře iOS 16, ještě předtím s předstihem informoval o tom, jakým zařízením skončí podpora s iOS 13 a iOS 14.