Telegram oficiálně potvrdil příchod předplatného. Zaslouží si vaše peníze?

Telegram patří mezi celosvětově nejoblíbenější komunikační služby, a to především díky svému důrazu na zabezpečení a soukromí. Nabízí svým uživatelům celou řadu užitečných funkcí, přičemž za poskytované služby nevyžaduje ani peníze, ani osobní údaje. Tento obchodní model ovšem nepatří mezi dlouhodobě udržitelné, a proto musel generální ředitel a zakladatel služby Pavel Durov dříve či později přijít s řešením, jak Telegram efektivně financovat.

Už minulý měsíc se začalo spekulovat o příchodu předplatného, které by platícím nabídlo exkluzivní funkce. Tyto informace se nyní oficiálně potvrdily. Za prozatím nespecifikovanou částku dostanou lidé exkluzivní přístup k novým funkcím, které budou moci využívat mezi prvními. To ovšem neznamená, že by neplatící byli nějak znevýhodněni – nové funkce postupem času dostanou taky, jen si na ně budou muset počkat.

Mezi benefity, které si předplatitelé budou moci vychutnat v předstihu, patří kupříkladu zobrazování extra velkých souborů či speciální samolepky a reakce. Pokud se tedy nebudete chtít podílet na financování Telegramu, služba vás nebude nikterak nutit. Na druhou stranu – pro aktivní uživatele může být možnost předčasného přístupu k novým funkcím zajímavým lákadlem. Otázkou ovšem stále zůstává cena, kterou Pavel Durov ve svém příspěvku nezmínil a na které do značné míry bude stát úspěch předplatného.