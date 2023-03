Tecno ukázalo na MWC skládací telefon. Zaujme ale spíše umělecký chameleon

Tecno patří k nejmenším výrobcům podnikajícím na českém trhu

Na MWC však představil svůj první skládací telefon – Phantom V Fold

Kromě toho byl k vidění i model Camon 19 Pro v edici malíře Mondriana

Tecno je čínská firma spadající pod holding Transsion, kde najdeme i výrobce Itel a Infinix. V Česku tento výrobce podniká necelý rok a v nabídce má čtyři telefony. Novinky, které ukázal na MWC v Barceloně, v Česku bohužel nekoupíte. A může vás to jedině mrzet.

První skládačka Phantom V Fold

Tou hlavní novinkou společnosti Tecno na MWC 2023 je skládací vlajkový model Phantom V Fold. Jde o skládačku ve stylu Galaxy Z Foldu od Samsungu, tedy mobil s poměrně robustní konstrukcí, velkým venkovním displejem a ještě větším vnitřním zobrazovačem. Konkrétně hovoříme o zhruba 5,5″ venku a 7″ po rozevření, přesnou úhlopříčku displeje však výrobce neprozradil.

Tělo je zhotoveno z kovu a chlubí se dokonce částečnou odolností proti vodě a prachu, nicméně konstrukce kloubu nepracuje tak, jak byste si představovali. Pant lze otevřít anebo zavřít, v jakékoliv jiné poloze začne hodně pružit a nejde jej v polozavřeném stavu používat. Zadní strana je matná a krásně hladká, povrch je údajně z recyklovaných plastů.

Fotoaparát v kruhovém modulu je 50Mpx, zbylé dva slouží spíše pro asistenci s portréty či makro. Mnoho konkrétních informací o telefonu však není, ačkoliv oficiální uvedení již proběhlo. Z hardwarové výbavy víme o čipsetu Dimensity 9000+ od MediaTeku, 5000mAh baterii, paměti 12/512 GB a Androidu 13 s nadstavbou HiOS.

Oficiální dostupnost v Evropě by měla být potvrzena samotným představením na veletrhu MWC, nicméně neznáme cenu, tím spíš neznáme dostupnost v České republice. Ani novinky jiných produktových řad totiž do Česka zatím nedorazily a zjevně to ani není v plánu.

Chameleon v uměleckém designu

Včera jsme informovali o tom, že Tecno uvedlo speciální technologii, díky které mohou jeho smartphony měnit barvu při nabíjení. Toto technologické demo jsme si však na MWC vyzkoušet nemohli. Společnost zároveň uvedla i speciální uměleckou edici modelu Camon 19 Pro.

V čem je Mondrian Edition tolik speciální? Inspiruje se uměleckými díly nizozemského malíře Pieta Mondriana. Ten patřil k vůdčím osobnostem uměleckého směru neoplasticismu a malířské skupiny De Stijl. Specializoval se na malbu pravidelných barevných dlaždic.

Právě tento motiv využilo Tecno u svého modelu Camon 19 Pro. Nicméně to není vše, zatímco smartphone je ve výchozím stavu celý bílý, při kontaktu s UV zářením (třeba venku na slunci) změní vzhled a jednotlivé dlaždice se zbarví do různých odstínů modré či fialové. Technicky jde o stejný princip, který používají smartphony Vivo, kupříkladu model X80 Lite.

Kromě této výhradně estetické libůstky Camon 19 Pro disponuje čipsetem Helio G96 od MediaTeku, 6,8″ obrazovkou se 120Hz frekvencí a Full HD+ rozlišením, 64Mpx hlavním fotoaparátem, 5000mAh baterií s 33W nabíjením nebo pamětí 8/256 GB.

Vysunovací fotoaparát

Náruživé fanoušky focení by mohl zajímat model Phantom X2 Pro, navíc v žhavé oranžové variantě. Ten nabízí výkonný hardware v čele s Dimensity 9000, 6,8″ AMOLED panelem nebo 5160mAh baterií a 45W nabíjením. To nejzajímavější ovšem leží na zádech.

Hlavní 50Mpx a sekundární 50Mpx fotoaparát. Zajímá nás pak hlavní druhý zmíněný, tedy teleobjektiv s clonou f/1.5 a optickým bezztrátovým 2,5× přiblížením. Kamera má mechanické servo, takže fyzicky zajíždí a vyjíždí, aby nabídla co nejlepší zoom. Kvůli této vychytávce však smartphonu chybí zvýšená odolnost proti vodě a prachu.