Tecno ukázalo smartphone, který mění barvu. Na výběr je přes 1 600 odstínů

Záda prototypu zařízení od Tecno se umí zbarvit v odstínu 1 600 barev

Spotřebovává přitom jen nepatrné množství energie

Zda se tento model dostane do prodeje zatím nevíme

Patrně každý z nás má jasný názor na to, jakou barvu by měl mít chytrý telefon. Ačkoli je drtivá většina příznivcem tradiční černé, někteří výrobci se odvážnějších barevných kombinací nebojí. A pak je tady Tecno, které do Barcelony na MWC přivezlo netradiční koncept smartphonu, který umí měnit barvu zadního krytu za pochodu pouhým stisknutím tlačítka.

Technologie nese název Chameleon Coloring a pro změnu barvy využívá mřížku submikronového materiálu, který se umí zbarvit do jakékoli barvy z celého spektra. Samotný materiál mění směr ve chvíli, kdy se kolem něj vytvoří elektrické pole, díky čemuž může lámat světlo v různých vlnových délkách a vytvářet tak širokou škálu duhových barev.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o displej, ale o materiál, který odráží okolní světlo, má minimální vliv na výdrž baterie – 100 barevných změn odpovídá přibližně spotřebě při sledování pětiminutového videa. Změnu barvy lze iniciovat ať už manuálně, nebo automaticky skrze software, který umí vykreslit celkem 1 600 barev. Zadní kryt tak může indikovat například stav baterie, měnit se podle hudby či dle typu příchozí nofitifkace. Celkem se může takto zadní kryt změnit až 2 milionkrát, přičemž samotná změna barvy trvá pouhých 0,03 sekund.

Tecno s podobnými technologiemi v poslední době rádo experimentuje a je příjemné vidět, že se nebojí inovací, které nemají přímý vliv na fungování chytrého telefonu. Kdy se dočkáme nasazení této technologie v praxi je prozatím těžké odhadovat, nicméně doufáme, že se tak stane co nejdříve.