Takto má vypadat příští iPhone SE. Apple použije design z roku 2018

iPhone SE plní roli vstupního zařízení do jablečného ekosystému. Ve snaze snížit výrobní náklady na minimum používá Apple šasi několik let starých zařízení, do jejichž útrob vsadí modernější komponenty. Poslední dvě generace iPhonu SE mají základ v iPhonu 7, avšak ta příští bude odlišná.

Ředitel Display Supply Chain Consultants jménem Ross Young před nedávnem zveřejnil zprávu, podle které má příští iPhone SE dostat do výbavy 6,1″ displej s širokým výřezem, jaké měly první iPhony s technologií Face ID. Tím de facto přiživil starší spekulace o tom, že příští iPhone SE bude mít základ ve čtyři roky starém iPhonu Xr.

S tím souhlasí i obvykle přesný informátor Jon Prosser. Ten zveřejnil rendery budoucího iPhonu SE, které vytvořil Ian Zelbo. Telefon na obrázcích vypadá prakticky stejně jako iPhone Xr – má poměrně široké rámečky okolo displeje a hladkost jeho zad narušuje fotoaparát s jedinou čočkou.

Největší změna se tak pravděpodobně odehraje pod kapotou, kam Apple dosadí jednu z posledních generací svých mobilních čipsetů. Která to bude, rozhodne až datum uvedení – nový iPhone SE totiž prý nedorazí příští rok, ale až na jaře 2024.