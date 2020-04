Takto má vypadat obnovená nabíječka Apple AirPower. Dostane čipset z iPhone 8

Když Apple v roce 2017 představil první iPhony s podporou bezdrátového nabíjení, ukázal společně s nimi i nabíječku AirPower; ta měla zvládnout nabíjet až 3 zařízení současně, aniž by vyžadovala jejich přesné centrování na nabíjecí podložce. Bohužel jak se později ukázalo, Apple si ukousl příliš velké sousto a nedokázal kvůli technologickým překážkám tento produkt přivést do zdárného konce. Loni v březnu tak musel Apple přiznat hořkou pravdu – nabíječka AirPower byla zrušena.

Firma z Cupertina ovšem stále prodává spoustu zařízení s bezdrátovým nabíjením, a tak není divu, že jí projekt vlastní bezdrátové nabíječky nedá spát. V posledních týdnech se objevily spekulace, že Apple pracuje na nových prototypech nabíječky AirPower, avšak musí překonat jeden zásadní problém – přehřívání.

Because the Apple Watch uses a tweaked proprietary charging method, it requires more energy to charge.

In previous prototypes, if you placed an Apple Watch on the mat alongside other devices, the entire mat would overheat, and in most cases, combust. (Not joking)

