Takto má vypadat Galaxy S20 Ultra: nabídne až 100× přiblížení

Samsung příští měsíc představí novou řadu vlajkových smartphonů Galaxy S20, kterou mají dle všeho tvořit tři smartphony – Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra. Poslední jmenovaný nabídne nejen největší displej, ale také se bude pyšnit odlišnými fotoaparáty. Informátor @IshanAgarwal24 nyní zveřejnil render, jak má fotomodul Galaxy S20 Ultra vypadat.

Celý modul se má od zbytku řady Galaxy S20 designově odlišovat; oproti Galaxy S20 a S20+ bude jeho součástí černý sub-modul se třemi čočkami a LED bleskem, poslední čočka sloužící pro přiblížení scény pak bude osazena zvlášť. Vzhledem k periskopické konstrukci bude tato čočka čtvercová, neboť bude ukrývat odrazový hranol lámající světlo o 90° do útrob telefonu, kde se za soustavou dalších optických členů bude nacházet 48Mpx fotočip.

Kamera má údajně poskytnout 5× optické přiblížení, díky hrátkám se softwarem a umělou inteligencí údajně bude možné sáhnout až ke 100× přiblížení; pro něj Samsung vymyslí vlastní marketingové označení, které bude vypsané přímo na fotomodulu napravo od čočky.

The war between "Telescopes" in 2020

S20 Ultra:

48MP IMX586 5X

Pixel cropping 12MP 10X

100X Zoom

P40 Pro:

8MP IMX520 10X

?

— Ice universe (@UniverseIce) January 17, 2020