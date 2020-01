Samsung Galaxy Z Flip výdrží neoslní, potěší ale vyšší odolností ohebného displeje

Za necelý měsíc představí Samsung svůj druhý smartphone s ohebným displejem, u něhož tentokráte vsadí na véčkovou konstrukci. Telefon pojmenovaný Galaxy Z Flip tak půjde do trh jako přímý konkurent Motoroly RAZR, která na zahájení prodeje ještě čeká. Galaxy Z Flip jsme již měli tu čest vidět na sérii živých fotografií a na neoficiálních renderech, nyní k nám přicházejí nové informace o vnitřní výbavě.

Již víme, že telefon požene kupředu loňský vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 855, takže výkonu bude mít na rozdávání, i když za nejlepšími telefony letošního roku bude lehce zaostávat. Galaxy Z Flip bude mít v sobě integrované dvě baterie, jejichž souhrnná kapacita má být 3 300 mAh (patrně v kombinaci 900 + 2 400 mAh). To není nijak oslnivá hodnota, vezmeme-li v potaz, že duální akumulátoru bude krmit vnější notifikační displej, a hlavně vnitřní zobrazovač se spekulovanou úhlopříčkou 6,7“.

The Galaxy Flip Z has a 3300 mAh battery. Along with the Snapdragon 855, this should be pretty ok in everything. About the same battery live as the mid size S10.

Vnitřní displej by měl podle informátora Maxe Weinbacha nabídnout výrazně větší odolnost než v případě Galaxy Fold; Samsung má v plánu použít k jeho ochraně dvě vrstvy – ultratenké ohebné sklo a nad ním ještě sekundární ochranu v podobě tenké plastové folie.

Samsung was very smart with the Galaxy Z Flip (just got word this is the name.)

They are using ultra thin glass and plastic. Samsung will be layering a plastic over the ultra thin glass for extra protection. If it gets scratched, it's only the plastic and not the display.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 14, 2020