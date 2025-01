Takto bude vypadat Xiaomi 15 Ultra. Nabušený fotomobil se konečně dostane i za hranice Číny

Xiaomi by už brzy mělo představit svůj nejvybavenější smartphone

Xiaomi 15 Ultra má být opět hvězdou mezi fotomobily

Tentokráte by měl konečně telefon zamířit i na globální trh

Společnost Xiaomi představila loni v říjnu novou řadu vlajkových smartphonů, kterou tvoří dva modely – základní Xiaomi 15 a vybavenější Xiaomi 15 Pro. Tuto dvojici by měl již brzy doplnit top model Xiaomi 15 Ultra s ještě lepšími parametry. Dnes se můžeme s předstihem podívat na to, jak bude chystaný telefon vypadat – na internet totiž unikla fotografie jeho zad.

Xiaomi 15 Ultra se ukazuje na fotografii

Xiaomi 15 Ultra bude opět představovat to nejlepší, co čínská firma dokáže vyrobit, přičemž důraz bude kladen především na fotovýbavu. Stejně jako u loňského modelu bude záda zdobit ohromný kruhový modul obsahující čtveřici čoček. Podle fotografie se je tentokráte nepodaří osadit do modulu symetricky, rozmístění bude lehce chaotické.

Pokud budeme věřit dřívějším spekulacím, můžeme se těšit na následující čtveřici fotoaparátů:

50Mpx hlavní s 1″ snímačem a optikou o světelnosti f/1.63,

50Mpx širokoúhlý,

50Mpx teleobjektiv s 2× přiblížením,

200Mpx periskopický teleobjektiv s 4,3× přiblížením a až 100× AI zoomem.

O naladění fotovýbavy se opět postará značka Leica. Modul fotoaparátu dále obsahuje LED blesk a dvojici mikročoček, za kterými se může ukrývat například spektrální nebo hloubkový senzor. Telefon na fotografii má černá strukturovaná záda a červené ohraničení fotomodulu, k dispozici ale budou nepochybně i další barevné varianty, na dřívějších neoficiálních renderech jsme viděli například bílou.

Zepředu pak má telefon vyplňovat 6,73″ OLED obrazovka s rozlišením 1 440 × 3 200 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Od Xiaomi 15 Ultra se rovněž očekává, že bude přeborníkem ve výdrži – má totiž obsahovat 6 000mAh baterií s podporou 90W rychlonabíjení. Chybět nemá ani podpora bezdrátového nabíjení s výkonem až 80 wattů.

Xiaomi 15 Ultra zamíří na globální trh

A kdy bude chystaný top model od Xiaomi představen? Prezident skupiny Xiaomi Lei Weibing v rozhovoru s fanoušky prozradil, že jej můžeme očekávat někdy po čínském Novém roce, který letos připadá na 29. ledna. Až do 4. února je v Číně státní svátek, tudíž termín premiéry očekávejme až někdy po tomto datu.

V úvahu přichází i odhalení v rámci veletrh MWC v Barceloně, který začíná 3. března. Premiéra na této akci dává smysl i s ohledem na oficiální potvrzení, že se s dostupností Xiaomi 15 Ultra počítá i na globálním trhu. To je příjemné zjištění, jelikož jeho předchůdce si čínský výrobce schoval pro svůj domácí trh.