Takhle si objednáte Galaxy Ring! Samsungu utekl návod, jak vybrat správný prsten

Samsung v létě uvede na trh svůj chytrý prsten Galaxy Ring

Uniklý manuál prozrazuje, jak bude probíhat jeho objednání

Pokud neznáte velikost svého prsteníčku, Samsung vám pošle vzorník

Letní událost Galaxy Unpacked bude letos mimořádně bohatá na nové produkty. Kromě ohebných smartphonů z řad Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6 se dočkáme odhalení nové generace hodinek Galaxy Watch 7 (včetně nové varianty Ultra), a také uvedení již několikrát poodhaleného prstenu Galaxy Ring. Ten bude nabízen v několika barevných i velikostních verzích, a díky informátorovi @evleaks už nyní víme, jak bude probíhat samotný výběr.

Sada na změření velikosti

Objednání chytrého prstenu od Samsungu bude probíhat podobně jako u konkurence. Pokud znáte přesný obvod svého prsteníčku (či jiného prstu, na kterém Galaxy Ring hodláte nosit), budete moci přistoupit rovnou k výběru barvy a k objednání prstenu. Pokud však tuto hodnotu neznáte, nebo byste raději provedli fyzické ověření, budete si moci zaslat vzorník obsahující několik kroužků různé velikosti – s jeho pomocí si pak vyberete tu správnou velikost.

Samsung v uniklém návodu tvrdí, že velikosti testovacích kroužků korespondují se standardizovanou škálou velikostí prstenů ve Spojených státech. Korejský gigant ale pravděpodobně z této škály vybere jenom některé hodnoty, neboť podle posledních spekulací má být Galaxy Ring dostupný „pouze“ v 8 velikostech pokrývající rozpětí hodnot 5-13. V případě evropského značení by to znamenalo výběr mezi hodnotami 49-69 udávajícími vnitřní obvod v milimetrech.

Z obrázku není patrné, zda si bude Samsung účtovat za zaslání testovací sady nějaké dodatečné poplatky. Spekuluje se, že samotná cena prstenu by se měla pohybovat mezi 300-350 dolary (asi 8 300 až 9 600 korun s DPH), navýšit by ji mohlo ještě předplatné s přístupem k prémiovým funkcím. Galaxy Ring by měl umět sledovat teplotu pokožky, dechovou a tepovou frekvenci, saturaci krve kyslíkem, fitness aktivitu, kvalitu spánku apod. Spekuluje se i o měření EKG a o použití prstenu jako ovladače chytré domácnosti. Prsten bude kompatibilní pouze se smartphony s Androidem, na jedno nabití by měl vydržet až 9 dní (pouze u větších velikostí).

Slavnostní uvedení na trh by se mělo odehrát krátce přes 26. červencem, kdy startují letní olympijské hry. Samsung je totiž jejich generálním partnerem a nepochybně tuto událost využije k propagaci čerstvě představených produktů.

