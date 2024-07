Takhle Photoshop ještě neznáte! Podívejte se na nové AI nástroje Adobe v praxi

Adobe skrze nové AI nástroje pro Photoshop, Illustrator a Premiere Pro zefektivňuje pracovní postupy

Firefly umí generovat obrázky vhodné pro komerční použití a je integrovaný do Photoshopu i Illustratoru

Premiere Pro má zase funkci Enhance Speech pro zlepšení kvality dialogů

Adobe nedávno představila sadu nových či značně vylepšených funkcí postavených na umělé inteligenci pro své aplikace Creative Cloud. O tom jsme psali tady a tentokrát se můžeme díky několika názorným ukázkám od Nvidie podívat na to, jak to vypadá díky technologiím RTX v praxi.

Nové nástroje, rychlejší postupy

Nové nástroje jsou integrované jak do Photoshopu či Illustratoru, tak i do Premiere Pro a mají za cíl zefektivnit každodenní pracovní postupy a vůbec umělcům, designérům, ale třeba i stříhačům videa uvolnit ruce.

Co se AI tvorby týče, je nejvýraznějším členem celé Adobe rodiny asi Firefly. Skrze něj si můžete nechat generovat obrázky, které lze následně využít bez problémů i pro komerční použití. Firefly je totiž vycvičený primárně na licencovaném obsahu z Adobe Stock Images v kombinaci s veřejně dostupnými materiály a jde tak o komerčně podstatně „bezpečnější“ volbu, než jakou je třeba Midjourney či Dall-e.

Ale už ke stálicím každého kreativce, protože třeba Photoshop jistě netřeba představovat. Skrze nástroj Generative Fill můžete přidávat obsah do obrázky pomocí jednoduchých textových pokynů, zatímco nová funkce Reference Image vám zajistí lepší výsledky právě díky vašemu vlastnímu vzorovému, tedy referenčnímu obrázky, ze kterého může Photoshop vycházet.

Za zmínku stojí i oblíbený Generative Expand, který možná dobře znáte – umožní vám totiž plynule rozšiřovat okraje obrázků a tím například fotky zvětšit i do míst, kde už originál končil.

Firefly a rychlejší Premiere Pro

Na druhé straně pak stojí Illustrator, který se může pochlubit hlubokou integrací zmíněného Adobe Firefly skrze nástroj Generative Shape Fill. Tahle funkce je zatím v betě, ale využívá vektorový model Firefly a umí výrazně urychlit pracovní postupy při navrhování rychlým vyplňováním tvarů detailní a hlavně upravitelnou vektorovou grafikou. Naopak zase funkce Generative Recolor umožňuje v Illustratoru rychlé zkoumání vlastních barevných palet pro vektorové kresby skrze relativně jednoduché textové prompty.

Ale pojďme už k videu, respektive k Adobe Premiere Pro. To se může nově pochlubit AI funkcemi v nástroji Enhance Speech, která díky akceleraci RTX dokáže odstranit nežádoucí šum a zlepšuje tak kvalitu dialogů – na počítačích s RTX až 4,5krát, alespoň podle dat Nvidie. Mezi další funkce poháněné umělou inteligencí patří funkce Auto Reframe pro inteligentní změnu velikosti videa a funkce Scene Edit Detection pro identifikaci původních bodů střihu.

Tvorba 3D objektů i lepší fotky

Z integrace AI těží také Substance 3D Collection, řešení Adobe pro tvorbu 3D obsahu. Funkce generativního pozadí Substance 3D Stager, opět postavená na technologiích Firefly, umožňuje kreativcům rychle prozkoumat generovaná pozadí pro 3D modely. Substance 3D Sampler se pak může pochlubit funkcemi Text-to-Texture a Image-to-Texture pro generování dlaždicových obrázků a textur z textových podnětů nebo referenčních obrázků.

Fotografům dobře známý Lightroom není nijak pozadu a obsahuje funkce využívající umělou inteligenci, jako jsou Raw Details a Super Resolution, které zlepšují kvalitu obrazu a zvyšují rozlišení bez snížení detailů. Nástroje pro maskování s akcelerací RTX, jako je Select Subject a Select Sky, pak umožňují vytvářet poměrně složité masky jedním kliknutím.

Ve výsledku se tak pomalu ale jistě posouváme do doby, kdy minimálně ve velkých komerčních nástrojích prakticky nepůjde vytvořit téměř nic, aniž by se o to nějakým způsobem neotřela umělá inteligence. Jakkoliv to může některým puritánům vadit, pokrok zastavit nepůjde a nástroje generativní umělé inteligence budou postupně všude, od Officu, přes iOS, až po Adobe.