Takhle má vypadat Xperia 5 Plus. Dostane větší displej a tenčí rámečky

Aktuálně probíhající veletrh CES je na smartphony velmi chudý, o to bohatší nadílka by mohla přijít na únorovém veletrhu MWC. Nový vlajkový model zde patrně představí Sony, podle posledních dostupných informací se má překvapivě jednat o model Xperia 5 Plus.

Xperia 5 Plus má dostat větší displej než loňská Xperia 1

Pokud se toto jméno potvrdí, bude to od Sony poměrně zvláštní krok – loni na MWC japonská firma představila velkou Xperii 1 s 6,5“ displejem, na podzim pak odhalila menší variantu nazvanou Xperia 5, a nyní by se opět měla vrátit k většímu displeji a dostat přídomek Plus. Telefon přitom zřejmě nebude pouze zvětšeninou Xperie 5, ale dostane modernější vnitřnosti, ať už se jedná o fotoaparát či o čipovou sadu.





Podle informátora @onleaks má chystaná novinka dostat obří 6,6“ OLED displej s poměrem stran 21:9, díky redukci rámečků však bude telefon podobné rozměry jako Xperia 1. Sony údajně stále bude odolávat trendu dělat do displeje výřezy nebo otvory, selfie kamerka s rozlišením 8 megapixelů má vejít do horního rámečku.

Za zadní straně pak máme najít trojitý fotoaparát doplněný o hloubkový ToF senzor.