Takhle má vypadat Samsung Galaxy S22+. Těšte se na symetrické rámečky

Samsung na začátku příštího roku odhalí novou generaci vlajkových smartphonů, která s největší pravděpodobností ponese označení Galaxy S22. Opět bychom se měli tří modelů, které budou designově vycházet z těch letošních, ovšem dojde na několik drobných změn. Jak bude vypadat „prostřední“ Samsung Galaxy S22+, odhaluje informátor OnLeaks.

Chystaný Galaxy S22+ vypadá na první pohled prakticky stejně jako jeho předchůdce – vpředu protáhlý displej se selfie kamerou ve vycentrovaném průstřelu, vzadu pak trojitý fotoaparát v obdélníkovém fotomodulu se dvěma zaoblenými rohy. Jak se ale z neoficiálních renderů zdá, modul fotoaparátu by neměl přímo vycházet z kovového boku, ale má být „nalepen“ na zádech stejně jako u jakékoliv jiného telefonu. Pravděpodobně je toto řešení jednoduší a levnější na výrobu.

Další odlišností od minulé generace jsou rámečky na čelní straně. Displej bude patrně plochý, ovšem měl by dostat zcela symetrické rámečky okolo. Dosud bylo pravidlem, že bradička je oproti ostatním rámečkům o trochu širší, Galaxy S22+ má však tento estetický nedostatek napravit. Průstřelu pro selfie kamerku se ale jen tak nezbavíme, technologie poddisplejové kamerky ještě není tak daleko, aby si ji Samsung troufnul nasadit jako primární řešení u svých top modelů.

Samsung Galaxy S22+ má být také menší než jeho předchůdce, jeho fyzické rozměry mají být 157,4 × 75,8 × 7,6 mm (9,1 mm přes modul fotoaparátu). Důvodem je patrně loňské představení iPhone 12 mini, po kterém se Samsung rozhodl naplánovat svoji budoucí vlajkovou řadu o něco menší. Ačkoliv jsou zveřejněné obrázky pouze neoficiální rendery, obvykle dobře obeznámený informátor Max Weinbach potvrzuje, že takto má Galaxy S22+ skutečně vypadat.

Přestože v tomto článku hovoříme o chystané novince jako o Galaxy S22+, ve skutečnosti se může jmenovat úplně jinak. OnLeaks totiž obdržel jeho rendery pod označením Galaxy S22 Pro, tudíž je možné, že se chystaná trojice modelů bude jmenovat odlišně, než jsme zvyklí.

Oops, OnLeaks confirmed the S22 Pro name so I guess I will do the rest:

– S22+ = S22 Pro

– S22 Ultra = Note22 Ultra

Yep, you heard it right. S22 Ultra might actually be called as the Note22 Ultra!

(A bit warning below) pic.twitter.com/ivqDDFat2Q

— Chun (@chunvn8888) September 25, 2021