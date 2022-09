Takhle má vypadat pouzdro pro AirPods Pro 2. Premiéra už tuto středu?

Pouhé dva dny nás dělí od zářijové keynote Apple, na které budou představené nové iPhony a s největší pravděpodobností i nová generace hodinek Apple Watch. Podle informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg ale Apple chystá ještě jednu „One More Thing“, kterou má údajně být druhá generace sluchátek AirPods Pro.

O AirPods Pro 2 se spekuluje už delší dobu. Už v roce 2020 Gurman psal, že v Cupertinu testují prototypy s kompaktnějším tělem bez typických stopek, zvažováno bylo i přidání nějakých fitness funkcí. V tuto chvíli to ale vypadá, že se žádné dramatické změny designu nedočkáme, Apple spíše půjde cestou zvýšení výdrže a vylepšení zvuku – hovoří se například o podpoře přenosu bezztrátového audia. Větší výdrž by zase měl zajistit úspornější čip H2 a energeticky účinnější Bluetooth 5.2 s podporou LE Audio.

O tom, že se design příliš měnit nebude, svědčí údajné 3D CAD obrázky nabíjecího pouzdra, které se podobá tomu současnému. Nové jsou některé otvory, za kterými se má údajně skrývat mikrofon a reproduktor. Ten podle informátora Ming-Chi Kua může sloužit k vyluzování zvuků při jeho hledání – pouzdro se totiž dočká i integrace do funkce Najít. Mikrofon by zase měl najít využití u funkce Usnadnění přístupu – krabička by v hlučných prostředích mohla posloužit jako externí mikrofon, který by posílal zvuk přímo do sluchátek. Poslední nový otvor na krabičce by měl být určen k provléknutí poutka, díky čemuž by šlo sluchátka připevnit například na klíčenku.

Z výřezu na konektor není patrné, zda se pouzdro bude nabíjet skrze Lightning nebo USB-C, pravděpodobnější je první varianta s tím, že k přechodu na USB-C dojde současně s iPhony (zřejmě v příštím roce). Pouzdro by také mělo nabídnout základní voděodolnost podobně jako mají samotná sluchátka.