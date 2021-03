Takhle fotí OnePlus 9 s puncem značky Hasselblad. Těšíme se na unikátní širokáč

Smartphony značky OnePlus nabízely už od počátku velmi dobrou výbavu za rozumné peníze, přičemž s každým rokem se výbavou (i cenou) čím dál více přibližovaly absolutní špičce. Jedna z oblastí, kde telefony této čínské značky mírně zaostávaly, je fotoaparát, ovšem to se má změnit s příchozí řadou OnePlus 9.

Společnost OnePlus na začátku tohoto týdne oznámila spolupráci s fotografickou legendou Hasselblad, která se bude po následující tři roky podílet na vývoji fotoaparátů ve smartphonech OnePlus. První plody této spolupráce přinese právě blížící se rodina smartphonů OnePlus 9, přičemž první snímky si již můžete prohlédnout na Twitteru OnePlus a jejího šéfa Peta Laua.

Smartphony OnePlus 9 dostanou výkonný 48Mpx snímač Sony IMX789, který přinese podporu funkce Digital Overlap HDR, zpracování HDR videa v reálném čase nebo záznam 4K videí při 120 fps.

Společnost Hasselblad se postará především o kalibraci barev, které mají být bohaté, a přitom věrné.

Společnost OnePlus si je fotografickým progresem u svého chystaného telefonu natolik jistá, že jej předčasně poskytla technologickému youtuberovi Marquesovi Brownleemu. Ten se u minulých telefonů OnePlus netajil tím, že by si přál zlepšení jejich fotoaparátů, dá se tedy předpokládat, že se bude ihned po oficiální premiéře této oblasti podrobně věnovat.

OnePlus: Want to test OnePlus 9 Pro super duper early? Just don’t take it out of this case

OnePlus: Hey Marques you know how you keep telling us to improve our phone cameras?

Zahanbit se nenechá ani širokoúhlá kamerka. OnePlus na její místo osadí 50Mpx snímač Sony IMX766 s „freeform“ objektivem, který sníží zkreslení širokoúhlých snímků z běžných 20 procent na pouhé 1 procento.

Ultra-wide photography literally broadens your horizons. Shouldn’t it also keep them true? On the left, a shot taken with a conventional ultra-wide. On the right, the same (and yet totally different) photo taken with the #OnePlus9Series, free of distortion. pic.twitter.com/jbtWae2faP

— Pete Lau (@PeteLau) March 10, 2021