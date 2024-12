Tak jak to bude? iPhone 17 Pro má nakonec přeci jen mít titanový rám

Bude mít iPhone 17 Pro hliníkový rám, nebo zůstane u titanu?

Známý leaker tvrdí, že změny se odehrávat nebudou

Ačkoli své tvrzení ničím nepodložil, má na svém kontě nejednu přesnou předpověď

Se spekulacemi ohledně chystaných iPhonů 17 se v poslední době roztrhl pytel. Jedním z překvapivých tvrzení posledních dní bylo to pocházející od serveru The Information, který tvrdil, že v příští generaci iPhonů se nedočkáme žádného titanu, ale že celá řada bude disponovat pouze hliníkem. Jakkoli se to mohlo zdát jako překvapivé tvrzení, The Information je znám pro své poměrně přesné predikce, tudíž nějakou váhu tato spekulace má. Nyní se ovšem zdá, že situace ohledně prémiových materiálů není tak jednoznačná.

Titan, nebo hliník?

Se svou trochou do mlýna nyní přišel leaker z čínské sociální sítě Weibo s přezdívkou Instant Digital. Podle jeho informací se Apple k žádnému většímu sbližování základních a Pro modelů nechystá, alespoň ne s ohledem na použité materiály. Instant Digital jednoduše nesouhlasí s tvrzením, že by Apple upustil od používání titanu. „Samozřejmě, že iPhone 17 Pro bude stále používat titan,“ uvedl leaker v příspěvku na Weibo. „Proč by někdo věřil, že přejde na hliník? Zamyslete se nad tím – to prostě není možné. Když se ohlédneme za posledními modely iPhonu, Apple neustále zdůrazňoval prémiové materiály rámů řady Pro jako jeden z klíčových prodejních bodů, od chirurgické oceli až po titan. Kdyby přešli na hliník, jak by ho vůbec mohli prodávat?,“ uzavírá Instant Digital své zamyšlení.

Není jasné, zda má uživatel Weibo informace o dodavatelském řetězci, které by jeho tvrzení podpořily. Toto tvrzení je poměrně zajímavé, nicméně bez podpory informací z výrobního procesu stojí na vodě. Wayne Ma z The Information uvedl, že přechod na hliník je součástí velké změny designu, která zahrnuje hliníkovou horní část zad s obdélníkovým fotomodulem z hliníku namísto tradičního 3D skla, přičemž spodní polovina zad zařízení bude nadále vyrobena ze skla kvůli podpoře bezdrátového nabíjení. Applu také není cizí skutečnost, že propagované přelomové funkce v pozdějších modelech odstranila. V roce 2015 byl například u iPhonu 6s představen 3D Touch jako revoluční způsob interakce s iPhonem prostřednictvím tlakových gest, nicméně v případě iPhonu 11 se této vychytávky bez okolků nadobro zbavil.

Instant Digital má kontroverzní reputaci, co se týče přesnosti spekulací týkající se Applu, nicméně v minulosti poskytnul několik pozoruhodně přesných předpovědí. Patří mezi ně uvedení žlutého iPhonu 14 v roce 2023, matné zadní sklo u iPhonu 15 a iPhonu 15 Plus, prostorové snímání videa u iPhonu 15 Pro nebo přesunutí přední kamery pro využití v režimu na šířku u iPadu Air a iPadu Pro. Jestli se trefí i tentokrát si budeme muset počkat.