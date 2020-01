Tajemství Xiaomi Mi 10 prozrazeno. Máme první fotografie

V posledních dnech není o úniky informací o nových smartphonech nouze. Po reálných fotografiích Samsungu Galaxy S20+ a tiskovém snímku Huawei P40 pro vás máme vůbec první fotky chystaného vlajkového modelu Xiaomi Mi 10.

Ten by měl být oficiálně představen v průběhu příštího měsíce, pravděpodobně někdy během Mobile World Congressu v Barceloně, který startuje 24. února a účastnit se ho tradičně bude i naše redakce. Původně se spekulovalo o tom, že Xiaomi Mi 10 bude mít selfie kamerku ukrytou tak, aby nebyla na první pohled viditelná, nicméně na fotografii je jasně patrný kruhový výřez v levém horním okraji. Displej je na okrajích mírně zaoblený a chválíme i za velmi tenké rámečky.

Je tedy možné, že „skrytou“ selfie kamerku bude mít pouze vybavenější model Xiaomi Mi 10 Pro a základní model ji bude mít řešenou takto. Na zadní straně jsou v mírně vystouplém modulu patrné hned čtyři fotoaparáty a duální přisvětlovací dioda.





Xiaomi Mi 10 by měl disponovat 6,5″ OLED displejem s 90Hz obnovovací frekvencí. Pohánět jej má čip Snapdragon 865. Hlavní fotoaparát má disponovat 20 Mpx a doplňovat jej dále má 12Mpx širokáč, 5Mpx teleobjektiv a hloubková kamera. Model Mi 10 Pro by měl disponovat čipy s vyšším rozlišením (48 + 12 + 8 Mpx + 3D ToF). Kapacita baterie by měla být 4500mAh a spekuluje se o přítomnosti rychlého 66W a 40W bezdrátového dobíjení.