Podoba Huawei P40 prozrazena. Modul s fotoaparáty bude výrazně vystouplý

Máme pro vás první oficiální obrázek smartphonu Huawei P40. O jeho zveřejnění se postarala zahraniční stránka 91mobiles.com a my si díky němu můžeme udělat velmi dobrou představu o tom, jak bude telefon vypadat. Na zadní straně najdeme tři fotoaparáty doplněné duální přisvětlovací diodou. Celý modul s fotoaparáty bude celkem výrazně vystupovat nad zadní stranu.

Při pohledu na přední stranu si nelze nevšimnout kruhového výřezu pro duální selfie kamerku v levém horním rohu. O hardwarových parametrech se toho zatím příliš mnoho neví. Hnacím motorem Huawei P40 by měl být osmijádrový Kirin 990 s podporou 5G sítí. Počítá se také s nejnovějším Androidem 10 doplněným o prostředí EMUI 10, avšak bez Google služeb. Ty zde budou nahrazeny balíčkem Huawei Mobile Services. Rozlišení displeje by mělo být Full HD+, velikost by měla být 6,1 či 6,2 palce.

Podle serveru 91mobiles.com bychom se oficiálního představení celé modelové řady Huawei P40 měly dočkat 18. března na tiskové konferenci v Paříži.