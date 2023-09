Tajemství prozrazeno: známe kapacity baterií i RAM v nových iPhonech

iPhone 15 Pro a 15 Pro Max mají více RAM než jejich předchůdci

U všech modelů došlo i k symbolickému navýšení kapacity akumulátoru

Výdrž se ale i navzdory efektivnějším čipsetům nijak nezměnila

V uplynulém týdnu Apple představil novou generaci iPhonů se spoustou vylepšení. Základní modely v mnoha oblastech srovnaly krok s loňskými „pročky“, letošní vrcholné iPhony 15 Pro jim ale zase uskočily – obdržely nový čipset Apple A17 Pro, titanové tělo, programovatelné tlačítko a lepší fotoaparáty. Apple tradičně zatajil kapacity RAM a akumulátorů, ovšem jejich hodnoty se na internet dostaly dříve, než se nové iPhony začaly prodávat.

Více RAM pro „Pro“

Letošní top modely iPhone 15 Pro a 15 Pro Max pohání zbrusu nový čipset Apple A17 Pro vyrobený 3nm procesem od TSMC. Firma z Cupertina se chlubila dílčími změnami uvnitř čipsetu, ovšem výsledek zůstal za očekáváním – výkon procesorových jader narostl jen o 10 procent, u grafického čipu se Apple pochlubil pouze větší efektivitou a podporou Ray Tracingu. A jak je to s operační pamětí?

Podle informací „vytažených“ z Xcode 15 Release Candidate dopřál Apple svému novému čipu o 2 GB RAM více než u minulé generace, celkem tedy má 8 GB. Základní iPhony 15 a 15 Plus zůstaly „na svém“, jejich čipset A16 Bionic obsahuje stejných 6 GB operační paměti jako v loňském iPhonu 14 Pro.

Kapacity baterií narostly minimálně

Na povrch vyplula i kapacita akumulátorů, což je u letošní modelové řady poměrně zajímavé téma. Zatímco z minulých let jsme byli zvyklí na postupné navyšování výdrže, letošní iPhony mají vydržet na jedno nabití navlas stejně jako ty loňské, a to i přes nasazení efektivnějších čipsetů. Logicky se tedy spekulovalo, že Apple do nových iPhonů umístil akumulátory s nižší kapacitou, opak je ale pravdou.

Podle serveru MySmartPrice došlo u baterií všech letošních iPhonů k drobnému navýšení kapacit, a to následujícím způsobem:

iPhone 14 iPhone 15 rozdíl základní 3 279 mAh 3 349 mAh +70 mAh Plus 4 325 mAh 4 383 mAh +58 mAh Pro 3 200 mAh 3 274 mAh +74 mAh Pro Max 4 323 mAh 4 422 mAh +99 mAh

Rozdíly jsou skutečně minimální a je možné, že z nových iPhonů lze „vymáčknout“ pár minut navíc. Apple ale v technických specifikacích uvádí výdrž svých telefonů v hodinách, a proto se žádným navýšením doby nechlubí.