Tajemný iPhone Ultra má nabídnout 3D fotky a video. Navíc si bude rozumět s Vision Pro

Na čínské sociální síti se objevily spekulace týkající se iPhonu Ultra

Jeho hlavním trumfem má být 3D fotoaparát

Ten by měl sloužit především pro tvorbu obsahu pro Vision Pro

Spekulace o plánech velkých technologických společností velmi často dávají nahlédnout do jejich chystaných plánů, pokud za nimi stojí spolehlivý zdroj. Jeden z nich se nyní rozpovídal na čínské sociální síti Weibo a poodhalil možné nové zařízení, na kterém v současnosti Apple aktivně pracuje. Nemá se jednat o zcela nový přístroj, ale o další verzi chytrého telefonu iPhone, který má nést označení Ultra. Jeho úloha v rámci portfolia společnosti má údajně být velmi úzce spjatá s nedávno představeným headsetem pro smíšenou realitu Vision Pro.

Bude iPhone Ultra nejvybavenějším iPhonem všech dob?

Jednou z hlavních předností iPhonu Ultra má být v jeho fotoaparátech – ty by měly umět fotit a natáčet trojrozměrný obsah, který by následně šel nativně zobrazit na brýlích Vision Pro. Právě nedostatek obsahu pro Vision Pro je velkým strašákem v Cupertinu – sebelepší technologie je totiž odsouzena k zániku, pokud nebude dostatek možností, jak ji správně využít. Spekulace, že Apple chce vytvořit speciální verzi iPhonu s možností vytváření vlastního obsahu pro Vision Pro tak není alespoň z teoretického hlediska absurdní myšlenka.

Samotný headset Vision Pro má rovněž obsahovat 3D kamery pro zaznamenání a uchování okolního dění, nicméně zařízení za přibližně sto tisíc korun nejspíše s sebou nebudete brát na procházky do města či na dovolenou. Otázkou také bude kvalita, s jakou budou integrované kamery pořizovat fotografie a videozáznamy – také z tohoto hlediska by vydání iPhonu Ultra dávalo smysl, neboť fotoaparáty v iPhonech patří dlouhodobě mezi to nejlepší na trhu s chytrými telefony.

Čínské zdroje jsou ovšem ve spekulacích ohledně funkcí možného iPhonu Ultra poměrně zdrženlivé. Je totiž velmi pravděpodobné, že si Apple s myšlenkou „iPhonu s 3D fotoaparátem“ jen pohrává a do praxe se nakonec vůbec nepodívá. O modelu Ultra se nicméně spekuluje už delší dobu – podle některých informací by měl nahradit model Pro Max, avšak Mark Gurman z Bloombergu se domnívá, že Ultra bude spíše nejvybavenějším iPhonem v celém portfoliu a to už v následujícím roce. Bude nicméně zajímavé sledovat, pro jakou variantu se nakonec Apple rozhodne.