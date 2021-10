Tahle konverzace může být pořádně divoká: Twitter začal testoval novou funkci

Twitter se pochlubil poměrně unikátní novinkou, kterou právě začíná testovat. Jedná se o nové výzvy mající za úkol podpořit zdravou a slušnou konverzaci. Toho mají docílit tím, že uživatele dopředu upozorní, že se chystá vkročit do konverzace, která je nebo by postupně mohla přerůst v hádku, případně by pro něj mohla být jiným způsobem škodlivá.

Podle obrázku, který ke svému příspěvku společnost přiložila, by dokonce mělo jít o sérii výzev zaměřenou na ochranu dobré nálady komunity Twitteru. První výzva by se měla zobrazit nad komentářovou sekcí daného příspěvku a upozorňovat uživatele na to, že konverzace, která se pod daným příspěvkem strhla, může být „intenzivní“. Pokud se uživatel i přes varování rozhodne do dané diskuse zapojit, vyskočí na něj tabulka se třemi odrážkami, která má za úkol mu připomenout, aby s ostatními jednal s respektem, ověřoval si tvrzení, která prezentuje, a pokusil se být otevřený i vůči názorům ostatních diskutujících.

Ever want to know the vibe of a conversation before you join in? We’re testing prompts on Android and iOS that give you a heads up if the convo you’re about to enter could get heated or intense.

This is a work in progress as we learn how to better support healthy conversation. pic.twitter.com/x6Nsn3HPu1

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 6, 2021