Tablet, nebo notebook? Patent Applu odhaluje záhadné zařízení

Když Apple představil první iPad, byla spousta lidí zklamaná, že se jedná pouze o přerostlý iPhone s mobilním systémem iOS, a nikoliv o pracovní nástroj s macOS. Dnes už mají iPady k počítačům blíž než před 12 lety, avšak stále plnohodnotnou náhradou nejsou – i nadále tyto stroje „brzdí“ operační systém, byť se postupně, i díky iPadOS, učí novým věcem.

Nasazení dospělejšího systému macOS na tablety se Apple dlouhodobě brání, neboť se jedná o čistě počítačovou platformu bez podpory dotykového ovládání. Otázka také je, jestli by ještě lidé kupovali MacBooky. Na dotaz, zda by se obě platformy mohly někdy sloučit, odpověděl Tim Cook v roce 2012 takto: „Můžete sloučit toustovač a ledničku, ale pravděpodobně to nebude pro uživatele příjemné.“ Znamená to tedy, že se od Applu nikdy tohoto hybridního zařízení nedočkáme?

Apple si nechal patentovat „Surface Book“

Jak ukazuje nově objevená patentová přihláška, Apple uvažuje o hybridním notebooku s odnímatelným displejem, který bude pohánět systém s podporou desktopového rozhraní. Zařízení na obrázcích principiálně připomíná Microsoft Surface Book, byť s podstatně jednodušším kloubem.

Zajímavé je, že spojení mezi „tabletovou“ částí s obrazovkou a klávesnicovým dokem má být realizováno skrze piny na zádech tabletu, tedy podobně jako u současných iPadů a jejich klávesnic. Nově navržené řešení má výhodu v tom, že lze použít klávesnici plnohodnotných rozměrů s velkým touchpadem. Kloub by měl také nabídnout svobodnější volbu náklonu displeje a možnost používání ve více režimech.

Jako vždy je nutné podotknout, že jde pouze o patentovou přihlášku, která nemusí vyústit ve finální produkt.