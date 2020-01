T-Mobile má nové tarify pro studenty. Vybírat mohou mezi 7 a 17 GB dat

T-Mobile příští středu 29. ledna uvede do provozu novou nabídku pro mladé zákazníky od 6 do 27 let, kterým nabídne možnost sestavit si tarif na míru. V tarifech Můj Student zákazník nově získává 7 GB a 17 GB dat. Pro ty, co využili vylepšení tarifů Student a Student DATA loni v listopadu, to znamená zdarma navýšení o 1 GB dat. Nová nabídka je na dobu neurčitou, není tedy potřeba se smluvně vázat na 24 měsíců. Na druhou stranu studentskou výhodu v podobě zvýhodněných dat

T-Mobile garantuje právě na 2 roky.

S tarify Můj Student získá zákazník od 29. ledna 7 GB dat za 425 Kč měsíčně. K tomu ještě 100 minut do všech sítí a 100 SMS. Nebo si může vybrat rovných 17 GB. To odpovídá průměrné datové spotřebě v neomezených datových paušálech. Velká porce dat, 100 SMS a 100 minut přijde měsíčně na 575 Kč. Zákazníci mohou kombinovat uvedené datové objemy s minutami a textovými zprávami od 100+100 až po neomezené volání s SMS. Stávající zákazníci mohou na nové podmínky tarifu od stejného data bezplatně přejít.





Nové tarify pro mladé bude možné od 29. ledna pořídit ve všech standardních prodejních kanálech, v aplikaci Můj T-Mobile nebo na speciální internetové stránce. Oba tarify splňují podmínky pro zařazení do rodinného řešení Magenta 1 a díky tomu tak zákazníci získají ještě výhodnější ceny.

K uzavření smlouvy s výhodou pro studenty stačí předložit doklad dokazující, že uživatel ještě neoslavil sedmadvacáté narozeniny (operátor nevyžaduje ISIC kartu). U zákazníků mladších 18 let pak smlouvu může uzavřít zákonný zástupce po předložení rodného listu nebo jiného dokladu dítěte.